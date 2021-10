Les prix du SHIB augmentent alors que Shiba Inu secoue le drame musqué et reprend la 12e place

Il semble que même Elon Musk ne puisse pas ébranler la confiance de l’altcoin le plus persistant au monde. Shiba Inu (CCC :SHIB-USD) est sur une déchirure à la hausse aujourd’hui, quelques heures seulement après la Tesla (NASDAQ :TSLA) fondateur a envoyé le jeton dégringoler. Les fans de la crypto-monnaie sur le thème des chiots se réjouissent aujourd’hui car elle prouve sa résilience, et les prix SHIB regagnent les pertes subies par les commentaires de Musk et plus encore.

Source : Shutterstock

Shiba Inu prend d’assaut le marché ce mois-ci. Alors qu’il progressait depuis août, il s’est considérablement accéléré en octobre, lorsqu’il a enregistré des gains de plus de 200 %. Le jeton est soutenu par une communauté d’investisseurs qui privilégient l’achat de la baisse et ne vend jamais ; en tant que tel, le volume des échanges de la crypto se situe entre 1 milliard et 20 milliards de dollars un jour donné, même avec une valeur inférieure à un dixième de centime.

Les prix SHIB rebondissent rapidement vers des sommets historiques après les tweets de Musk

La crypto connaît un peu de volatilité aujourd’hui. Elon Musk, autrefois considéré comme une sorte de porte-parole des pupcoins que ses célèbres tweets Shiba Inu ont engendrés, a fait monter en flèche les valeurs du SHIB ce matin. Musk a finalement décidé de répondre à la question de la communauté sur la quantité de SHIB qu’il possède, et les fans de Shiba Inu n’ont pas aimé la réponse. Il a déclaré que non seulement il n’en possédait aucun, mais qu’il a également exprimé sa réticence envers l’ensemble de la classe crypto.

Par curiosité, j’ai acquis des chaînes de hachage ascii appelées « Bitcoin, Ethereum & Doge ». C’est ça. Comme je l’ai déjà dit, ne pariez pas la ferme sur la crypto ! La vraie valeur est de construire des produits et de fournir des services à vos semblables, pas de l’argent sous quelque forme que ce soit. – Elon Musk (@elonmusk) 24 octobre 2021

Pas du genre à être retenu, le jeton SHIB laisse les commentaires moins que haussiers d’Elon Musk rebondir dessus comme du caoutchouc. Après les premiers commentaires de Musk, la valeur du jeton a perdu jusqu’à 20%. Cependant, il retourne drastiquement sa fortune dans l’après-midi.

Au cours de la journée, le SHIB s’est remis du creux du week-end avec des gains totalisant près de 35 % ; après avoir vu les 20% de pertes, le token a fini par effacer les pertes et, de fait, afficher des gains de 15% à son plus haut. Dans l’état actuel des choses, les prix SHIB secouent complètement le drame Musk. Le jeton a augmenté de plus de 45% au cours des sept derniers jours.

Plus de 9 milliards de dollars de SHIB échangent des mains aujourd’hui alors que les taureaux s’efforcent de regagner les pertes subies ce matin. Les prix du SHIB sont passés de 0,000028 $ à 0,000042 $ – juste en dessous de son plus haut historique. L’afflux d’achats fournit également à Shiba Inu une capitalisation boursière suffisante pour franchir une nouvelle étape ; ça passe Uniswap (CCC :UNI-USD) en capitalisation boursière, ce qui en fait la 12e plus grande crypto-monnaie au monde.

A la date de publication, Brenden Rearick n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.