Les prix du soja chutent sur les nouvelles récoltes

Les prix du soja sont tombés en dessous de 6 000 roupies le quintal sur les principaux marchés du pays en raison de l’arrivée des nouvelles récoltes et du début des importations de tourteau de soja. Les prix des matières premières avaient atteint un niveau record de Rs 10 000 le quintal au cours des mois de juillet et août, provoquant une détresse dans le secteur de la volaille et de l’élevage. La farine de soja constitue une part importante de l’alimentation du bétail pour ces filières.

Lundi, le Latur Agriculture Produce Market Committee (APMC), un marché clé du soja et des légumineuses du Maharashtra, a signalé des arrivées de 15 000 quintaux avec des prix moyens compris entre 5 500 Rs le quintal et 6 100 Rs le quintal. Lalit Shah, président de Latur APMC a déclaré que la Latur APMC avait enregistré les plus grandes arrivées de produits de base dans le pays ce jour-là. « Les responsables du comité de marché ont été surpris de constater des arrivées aussi importantes en début de saison. Les prix ont chuté en raison de la teneur élevée en humidité du produit allant de 20 % à 22 %, mais les agriculteurs avaient apporté la récolte en prévision d’un bon revenu », a-t-il estimé. Les arrivages sur le même marché mardi étaient de l’ordre de 12.000 quintaux et les prix sont restés dans une fourchette similaire. Les prix du soja étaient de 7 500 roupies le quintal à Indore, un autre grand marché de soja du Madhya Pradesh.

