Les prix du sucre augmentent avant les fêtes de fin d’année

Sanjay Khatal, directeur général de la Fédération des usines sucrières coopératives de l’État du Maharashtra (MSCSFF), a déclaré que la pénurie de sucre sur le marché mondial et la baisse de la production de sucre au Brésil ont entraîné une flambée des prix.

Le sentiment général sur le marché du sucre à travers le pays s’est amélioré, les prix augmentant de 400 à 500 roupies le quintal avant les fêtes de fin d’année. Les commerçants attribuent cette hausse des prix à la demande croissante de sucre indien sur le marché mondial, aux accords en cours pour le sucre brut étant conclus pour la prochaine saison et à moins de restrictions conduisant à une demande croissante pour le produit sur le marché intérieur.

Vendredi, les prix du sucre de petite qualité se situaient entre 3 450 Rs et 3 530 Rs par quintal, tandis que les prix du sucre de qualité moyenne se situaient entre 3 580 Rs et 3 750 Rs par quintal. Le Centre a fixé à 3 100 roupies le quintal comme prix plancher minimum pour le sucre.

Mukesh Kuvediya, secrétaire général de la Bombay Sugar Merchants Association, les commerçants s’attendaient à un quota de vente plus élevé pour août en raison de la saison des fêtes. Le gouvernement avait annoncé un quota de 22 lakh tonne pour juillet et l’avait réduit à 21 lakh tonne en août. Avec la hausse des prix internationaux, les tarifs sur le marché intérieur augmentent également, a expliqué Kuvediya.

« À l’échelle internationale, les prix ont atteint 500 $ la tonne pour le sucre raffiné et 20 cents/livre pour le sucre brut. De plus, le gouvernement assouplit également les restrictions, ce qui ouvre une demande refoulée sur le marché. La prochaine saison des festivals a également entraîné une augmentation de la consommation », a déclaré Kuvediya.

Traditionnellement, la consommation maximale de sucre est observée chaque année en août, septembre et octobre, ont déclaré les commerçants. Certains commerçants ont déclaré qu’une impasse entre les transporteurs et les meuniers dans les régions de Kolhapur et de Sangli du Maharashtra, les frais de surcharge ont empêché les camions de se rendre à Mumbai et cela pourrait également être l’une des raisons de la hausse des prix.

Khatal a déclaré que les prix du pétrole brut avaient également augmenté, entraînant une hausse des prix du sucre. Les meuniers indiens se sont rendu compte qu’il serait plus avantageux de se lancer dans la production de sucre brut en début de saison pour répondre aux besoins du marché mondial et, par conséquent, la disponibilité de stock frais de sucre blanc pourrait baisser. Cela fera à nouveau monter les prix. Encore une fois, les capacités de production d’éthanol devraient doubler, le Maharashtra devant augmenter ses capacités de production de 14 crore litres en 2020-2021 à 28-30 crore litres au cours de l’année à venir, a-t-il déclaré.

« Se félicitant de l’avis émis par le gouvernement qui a encouragé les sucreries à exporter davantage. Le sentiment du marché s’est amélioré grâce à la pression du gouvernement », a déclaré Prakash Naiknavare, MD, Fédération nationale des usines coopératives de sucre (NFCSF). « Les commerçants indiens ont pour la première fois signé des contrats quelques mois avant les expéditions pour exporter environ 725 000 tonnes de sucre brut et 75 000 tonnes de sucre blanc. En outre, les commerçants étaient prêts à absorber un quota de vente plus élevé d’au moins 23 lakh tonne ce mois-ci en raison de la saison des fêtes et un petit quota de 21 lakh tonne a fait monter les prix », a déclaré Naiknavare.

