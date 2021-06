Les prix du sucre chutent sur les marchés internationaux, ce qui pourrait avoir un impact sur les exportations

in

La saison sucrière en Inde vient de se terminer et environ 35 lakh de tonnes de sucre supplémentaires ont été produites par rapport à l’année dernière.

Les prix du sucre ont baissé de près de 50 dollars la tonne sur les marchés internationaux pour la première fois en deux mois, ce qui pourrait avoir un impact sur le secteur sucrier indien, ont déclaré des responsables de l’industrie.

Jeudi, les prix du sucre raffiné sur le marché mondial étaient de 423 $ la tonne, tandis que le sucre brut se négociait à 17 cents la livre. Le 8 juin, le prix du sucre raffiné était de 467 $. Le prix du sucre brut était alors de 17,80 cents la livre.

L’industrie sucrière avait prédit que la production diminuerait cette année en raison de la sécheresse au Brésil. Les prix du sucre sur les marchés internationaux ont augmenté au cours des deux derniers mois, car la demande d’éthanol devrait augmenter et la transition du Brésil vers davantage d’éthanol aura également un impact sur la production de sucre, ont déclaré des responsables de l’industrie.

« L’approvisionnement en sucre du Brésil sur le marché mondial était en baisse en raison de la stagnation de la croissance de la canne à sucre en raison du manque de pluie. Mais au cours de la première semaine de juin, le Brésil a reçu en moyenne 15 à 20 mm de pluie. Cela a sauvé la canne à sucre endommagée », a déclaré Abhijit Ghorpade, un exportateur de sucre.

La saison sucrière en Inde vient de se terminer et environ 35 lakh de tonnes de sucre supplémentaires ont été produites par rapport à l’année dernière. Les accords d’exportation de sucre battent leur plein. Les prix sur les marchés mondiaux ont baissé en prévision de l’entrée de surplus de sucre indien sur le marché international, a déclaré Mukesh Kuvediya, secrétaire général de Bombay Sugar Merchants.

Avec la possibilité de pluies, plus de trois millions de tonnes de sucre devraient entrer sur le marché, ont déclaré les commerçants. Actuellement, jusqu’à 35% de la saison sucrière est terminée au Brésil. Kuvediya a déclaré qu’il serait difficile de prédire l’état du sucre sur le marché mondial jusqu’à ce que la saison sucrière atteigne 70% et que la saison de la mousson se termine complètement.

L’Inde, cependant, exportera probablement 5 à 6 tonnes de lakh supplémentaires sous licence générale ouverte, a-t-il déclaré. Le Sri Lanka a interdit les importations de sucre en raison de stocks excédentaires et il n’y a donc pas beaucoup de possibilités là-bas, a-t-il expliqué. Bien que le prix du sucre sur le marché mondial ait baissé, il ne devrait rester bas que pendant une courte période, ont indiqué des sources commerciales.

