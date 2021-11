Les prix du tirage de la loterie de Noël 2021

11/11/2021 à 14:16 CET

Rédaction | Agences

La nouvelle annonce de la Loterie de Noël 2021 est arrivée. Le Tirage de Noël est l’un des jours les plus attendus de l’année pour beaucoup, et cette édition distribuera un total de 2 408 millions d’euros de prix.

C’est ce qu’a indiqué le président des Loteries et paris d’État, Jesús Huerta Almendro, lors de la présentation lors d’une conférence de presse télématique de la traditionnelle campagne publicitaire pour le tirage extraordinaire de Noël. Un an de plus, le numéro se compose de 172 séries de 100 000 dixièmes chacun. Cette émission atteint 3 440 millions d’euros, dont 70 % sont distribués en lots, soit 2 408 millions d’euros seront distribués en lots.

Parmi les prix distribués par la Loterie de Noël, le populairement connu sous le nom de Noël ‘gras’, le premier prix, de 400 000 euros au dixième. Le deuxième prix sera de 125 000 euros au dixième et le troisième distribuera 50 000 euros au dixième. En plus, il y a deux chambres de 20.000 euros et huit cinquièmes de 6.000 euros au dixième. Le montant du dixième est toujours de 20 euros.

Cette année, le tirage extraordinaire de la loterie de Noël se tiendra à nouveau au Teatro Real, comme l’a confirmé le président de Loterías. Concernant le retour du public à ce rendez-vous, Huerta a assuré que c’était son souhait, mais il n’a rien voulu anticiper par prudence face à l’évolution possible de la pandémie de Covid-19.

Voici l’annonce de la Loterie de Noël 2021 :

Ce que vous devez savoir sur les prix de la loterie de Noël 2021

Y a-t-il une date limite pour récupérer les prix de la loterie de Noël ?

Oui, il y en a, alors faites attention aux oublis. Le délai maximum de paiement expire au bout de 3 mois, et la Trésorerie finit par empocher chaque année une somme non négligeable pour les lots non réclamés.

Où et quand est-ce que je reçois mon prix ?

Si le prix est égal ou supérieur à 2 500 euros, il sera retiré auprès de l’un des organismes financiers agréés par la SELAE. En ce qui concerne les participations, Loterías y Apuestas del Estado a souligné que, si vous êtes titulaire d’une participation d’un numéro gagnant, les plus chanceux doivent contacter l’entité émettrice de ladite participation pour procéder à la collecte des prix.

La récompense est-elle partagée avec le Trésor ?

La réponse est oui, mais seulement dans certains cas. Les lots inférieurs à 40 000 euros sont exonérés de taxe. Les bénéfices réalisés à partir de ce montant sont imposés à 20 %.