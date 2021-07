Les prix élevés de l’essence et du diesel ont fait que les gens dépensent moins pour les soins de santé, d’autres articles discrétionnaires

En avril-mai de l’année dernière, la part des dépenses non discrétionnaires avait atteint 84 pour cent. (Image représentative)

La hausse constante des prix de l’essence et du diesel a été une source de préoccupation au cours des derniers mois et son impact est désormais visible sur les dépenses de consommation. Selon un récent rapport de la State Bank of India (SBI), la hausse des prix du carburant a conduit à l’éviction d’autres dépenses comme la santé. L’aile économique du SBI a analysé les dépenses par carte, ce qui a indiqué que les dépenses de santé non discrétionnaires ont été considérablement réduites afin de tenir compte de l’augmentation des dépenses de carburant.

“En fait, ces dépenses ont plus qu’évincé les dépenses pour d’autres articles non discrétionnaires, comme les services d’épicerie et les services publics, à un point tel que la demande pour ces produits a considérablement diminué”, Dr Soumya Kanti Ghosh, conseiller économique en chef du groupe SBI. dit dans une note. Cette tendance observée au cours des premiers mois de cette année peut être inquiétante à l’avenir. En dehors de cela, Ghosh a souligné que “la part des dépenses non discrétionnaires sur des articles comme le carburant est passée à 75 % en juin 2021 contre 62 % en mars 2021”. En avril-mai de l’année dernière, la part des dépenses non discrétionnaires avait atteint 84 pour cent.

La tendance a été observée en tenant compte d’un large échantillon de clients de manière récurrente dans tous les groupes d’âge et de tous les sexes, ainsi que de leurs dépenses qui ont été divisées en dépenses non discrétionnaires et discrétionnaires au cours des derniers mois.

Il est à noter que la hausse des prix du carburant est intervenue à un moment où de nombreuses personnes sont susceptibles d’avoir des dépenses médicales plus élevées en raison de l’infection à Covid-19. Alors que les prix du carburant entraînent une éviction des dépenses de santé, le rapport du SBI indique que les ménages comptent désormais sur leurs économies pour faire face à leurs dépenses.

« Selon les estimations préliminaires de la RBI, le taux d’épargne financière des ménages au troisième trimestre de l’exercice 21 est tombé à 8,2 % du PIB, contre 21,0 % et 10,4 % au cours des deux trimestres précédents. Notre estimation indique qu’au cours de la deuxième vague (juin 2021 sur mars 2021), le nombre de districts avec des sorties de dépôts pourrait être le double de celui de la première vague », indique le rapport.

Pendant ce temps, l’inflation des prix de détail a été enregistrée à 6,26 % en juin, l’inflation des carburants et des véhicules légers s’étant accélérée à 12,68 % contre 11,86 % le précédent, les prix de l’essence et du diesel restant élevés. Le SBI a prévu « qu’avec chaque augmentation de 10 pour cent des prix de l’essence à la pompe (Mumbai), il y a une augmentation de 50 points de base de l’IPC ».