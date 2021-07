Les prix élevés de l’essence et du diesel rendent le lait, la nourriture et les huiles aussi plus chers

Parallèlement à l’augmentation des taux de fret, les marchandises transportées telles que les céréales vivrières, l’horticulture, les matières premières, l’huile, le lait sont également en hausse. (Image représentative)

Avec une augmentation significative des prix de l’essence et du diesel dans de nombreux États indiens, les matières premières telles que les huiles comestibles, les céréales alimentaires et les légumes connaissent également une certaine inflation. Les prix élevés de l’essence et du diesel ont un impact sur l’indice des prix de gros (WPI) et l’indice des prix à la consommation (IPC), faisant grimper les prix des produits de base, et cela peut être plus dommageable, a déclaré Care Ratings dans un rapport. L’impact de la hausse des prix du carburant est tel qu’il se répercute sur les prix d’autres biens par le biais des coûts de transport, de logistique et de fret.

“La hausse des prix de l’essence et du carburant a effrayé le marché qui voit l’inflation grimper, ce qui a à son tour affecté le marché obligataire alors que la RBI s’est accrochée à la courbe des rendements”, lit-on dans le rapport. Il ajoute que les taux de fret, assez stables depuis mars 2016, augmentent désormais avec la hausse des prix des carburants. Les données du CMIE montrent que l’indice du fret a augmenté de 10,5 pour cent. Ceci est important car l’augmentation du coût du fret sera intégrée dans le coût de toutes les marchandises transportées par route.

Parallèlement à l’augmentation des taux de fret, les marchandises transportées telles que les céréales vivrières, l’horticulture, les matières premières, l’huile, le lait sont également en hausse. “Une partie de l’inflation observée dans les matières premières peut être attribuée aux coûts de transport élevés, car cela se répercute sur les prix de détail”, indique le rapport. C’est la raison pour laquelle le transport routier augmente le coût des produits agricoles (principalement des légumes) après qu’ils quittent le mandi primaire pour être vendus dans différentes régions.

À l’avenir, il est crucial que les gouvernements central et étatique coordonnent et réduisent les taxes sur le carburant, a souligné le rapport. En dehors de cela, les taux de TVA doivent également être réduits. Cependant, cela doit être fait à un rythme qui garantit qu’il n’y a pas de compromis dans les revenus de l’État. Pendant ce temps, les prix de l’essence et du diesel ont augmenté 36 fois depuis le 4 mai et cinq fois ce mois-ci. Dans la capitale nationale, l’essence coûte 100,56 Rs le litre alors que le diesel est vendu à 89,62 Rs le litre.