Les prix élevés du fil inquiètent les entreprises de bonneterie

Il y a eu une augmentation de 50% des prix des fils et de 30% des prix du coton.

La Cotton Corporation of India (CCI) a réduit les prix du coton de 1 500 roupies par bonbon, mais cela n’a pas conduit à une réduction des prix du fil. Les prix élevés du fil sont devenus une préoccupation pour les fabricants de bonneterie.

Vinod Gupta, directeur général de Dollar Industries, a déclaré qu’il y avait actuellement une bonne demande du marché d’exportation et que les filatures profitaient de l’écart entre l’offre et la demande. Les prix des matières premières n’ont augmenté que d’environ 30%, mais les propriétaires d’usines ont augmenté les prix de 60% », a-t-il déclaré.

Selon Gupta, il est probable que les filatures augmentent les prix en avril de 10 roupies par kg, malgré le fait que le gouvernement ait exhorté l’industrie à ne pas augmenter les prix. Dollar Industries a déjà augmenté les prix d’environ 17% au cours des derniers mois et augmentera les prix de 3 à 4% supplémentaires à partir de jeudi.

Rupa a augmenté les prix de ses produits de 10%. KB Agarwala, MD de Rupa & Company, et président de la Fédération des fabricants de bas de Kolkata, a déclaré que les filatures, qui sont la source d’approvisionnement en fil pour les fabricants, se concentrent sur le marché d’exportation et ne satisfont pas la demande intérieure.

«Il y a eu une augmentation de 50% des prix des fils et de 30% des prix du coton. La hausse des prix du fil est plus que celle du coton. Par conséquent, jusqu’à présent, il y a eu une augmentation de 10% des prix des produits finis. La hausse devait initialement dépasser 17%, mais n’a pas été augmentée dans cette mesure en raison de la résistance du marché. L’association a écrit au gouvernement pour demander un plafonnement de la hausse des prix car si cela continue, les petits acteurs ne survivront pas », a-t-il déclaré.

La semaine dernière, le Conseil de promotion des exportations de vêtements a sollicité l’intervention du gouvernement pour imposer des restrictions aux exportations de fils de coton afin de réduire les prix et d’augmenter l’offre aux fabricants nationaux. Gupta a déclaré qu’après cette réunion avec le ministre des textiles, les prix du coton avaient été réduits de 1 500 Rs par bonbon, mais cela ne semble pas s’être traduit par une réduction des prix du fil.

Pendant ce temps, Ashwin Chandran, président de la Southern India Mills Association, a exhorté le secteur de la filature à maintenir le prix d’avril et à éviter toute augmentation de prix pour permettre aux secteurs en aval de respecter leurs engagements.

