Les prix élevés du pétrole peuvent aider l’environnement

Les prix des combustibles fossiles ont fortement augmenté en octobre. Les prix européens du gaz naturel ont atteint un sommet record. Les prix du charbon thermique en Chine ont également atteint des sommets historiques. Le prix du pétrole brut américain dépasse les 80 dollars le baril, son plus haut niveau en sept ans, ce qui a incité l’administration du président américain Joe Biden à appeler en août l’OPEP et d’autres grands pays exportateurs de pétrole à augmenter leur production. Bien que ces prix élevés reflètent en partie des facteurs spécifiques au pays, il doit y avoir une cause plus fondamentale. Après tout, comme pour les prix des carburants, les indices des prix des minéraux et des matières premières agricoles se sont également redressés après six années de baisse, pour retrouver leurs niveaux de 2014. La corrélation de longue date des différents prix des matières premières suggère une explication macroéconomique commune. Et la raison évidente pour laquelle les prix de l’énergie ont augmenté en 2021 est la croissance économique mondiale rapide.

Mais quelles sont les implications environnementales des prix élevés des combustibles fossiles, notamment en ce qui concerne la lutte contre le changement climatique ? La question est particulièrement importante alors que les responsables de plus de 200 pays se préparent à se réunir à Glasgow pour la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP26), où ils devraient déclarer leur intention d’atteindre zéro émission nette de dioxyde de carbone d’ici 2050.

D’une part, l’effet des prix élevés du pétrole, du gaz et du charbon sur les consommateurs est bon pour l’environnement, car ils découragent la demande de combustibles fossiles. D’autre part, l’effet des prix élevés sur les producteurs est mauvais pour l’environnement, car ils encouragent l’offre. Mais les prix plus élevés des combustibles fossiles d’aujourd’hui ont jusqu’à présent fourni un stimulus plus faible que prévu à l’investissement privé dans le secteur. Cela suggère que les entreprises ont peut-être atteint un point de basculement dans la façon dont elles prennent au sérieux la nécessité de lutter contre le réchauffement climatique. Ils savent qu’une transition vers l’énergie verte est à venir.

Le moment est donc peut-être venu pour les États-Unis de reconsidérer une taxe sur le carbone ou un système (largement équivalent) de permis d’émission négociables, également connu sous le nom de « plafonnement et échange ». Actuellement, une grande partie des revenus de la hausse des prix du pétrole et du gaz va à la Russie, à l’Arabie saoudite et à d’autres producteurs étrangers. Pourquoi ne pas garder ces revenus à la maison ? Le produit de la taxe ou de la vente aux enchères des permis pourrait être reversé sous forme de dividende aux citoyens en réduisant d’autres taxes, maximisant ainsi l’acceptabilité politique du projet. Le point important est que mettre un prix sur le carbone serait de loin le moyen le plus efficace d’atteindre les réductions d’émissions de CO2 nécessaires pour limiter le réchauffement climatique à 1,5° Celsius, par rapport aux niveaux préindustriels.

Aux États-Unis, un système de plafonnement et d’échange a été considéré comme politiquement impossible depuis la disparition au Congrès du McCain-Lieberman Climate Stewardship Act en 2007 et du Waxman-Markey American Clean Energy and Security Act en 2009. Mais peut-être que l’échec a duré. mois de tentative de Biden d’obtenir un programme d’électricité propre par le biais du Congrès offre une ouverture pour une alternative sensée : une taxe sur le carbone.

Certes, la réglementation efficace des émissions de gaz à effet de serre (GES), par exemple par le biais d’une taxe sur le carbone ou d’un système de plafonnement et d’échange, peut générer une forte résistance politique n’importe où. Les législateurs peuvent hésiter à imposer un coût d’exploitation supplémentaire aux fabricants américains si les soi-disant fuites de carbone ou la délocalisation d’activités à forte intensité de carbone vers des pays où le prix du carbone est plus bas, désavantagent ces entreprises sur le plan concurrentiel.

Mais, logiquement, les États-Unis sont peut-être le dernier pays qui devrait s’inquiéter du fait que d’autres profitent de ses efforts climatiques. Le problème du passager clandestin qui décourage la plupart des autres pays de mettre pleinement en œuvre l’accord de Paris sur le climat de 2015 est avant tout la crainte que les États-Unis ne prennent des mesures énergiques pour réduire les émissions de GES (et que les émissions de la Chine continuent de croître rapidement). Si l’Amérique assume un rôle de leadership climatique, d’autres suivront probablement. Les États-Unis ont toujours été le plus grand émetteur de CO2 au monde. La Chine émet désormais beaucoup plus au total, mais les émissions par habitant des États-Unis sont toujours plus de deux fois plus élevées que celles de la Chine.

Les pays européens ont peut-être fait le plus pour réduire les émissions. Et ironiquement, les Européens soi-disant plus étatistes ont adopté des mécanismes de marché dans la poursuite de cet objectif, tandis que les États-Unis, orientés vers le marché, ont considéré cette approche comme moins faisable politiquement qu’une réglementation directe. L’Europe dispose de deux mécanismes de marché particulièrement importants : des taxes élevées sur l’essence et le système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne. Le prix substantiel actuel de ce programme de 59 € (69 $) par tonne de CO2 émis devrait vraisemblablement augmenter au cours de cette décennie.

Qu’en est-il des pays qui ne font pas leur juste part ? L’UE va maintenant de l’avant avec un mécanisme d’ajustement aux frontières carbone, qui impose une taxe sur les importations d’acier, d’aluminium, de ciment, d’engrais et d’électricité à forte intensité de carbone en provenance de pays qui n’imposent pas un prix du carbone comparable à celui de l’UE.

En général, il existe un risque aigu que de tels tarifs d’ajustement aux frontières soient protectionnistes et violent les règles de l’Organisation mondiale du commerce. Mais ils n’ont pas besoin de le faire s’ils sont mis en œuvre selon des règles établies au niveau multilatéral en complément de l’accord de Paris. Une exigence élémentaire d’un tel régime est que le pays, ou le groupe de pays, qui impose un tarif d’ajustement aux frontières carbone (CBAT) doit être un participant en règle en vertu de l’accord international.

Les États-Unis ne satisferaient pas actuellement à cette exigence. Il lui faudrait d’abord faire sa part pour lutter contre le changement climatique avant de se qualifier pour un US CBAT qui pourrait assurer à l’industrie nationale une compétitivité internationale continue. Les États-Unis devraient donc passer rapidement à la taxation du carbone (en réduisant d’ailleurs le besoin d’importer du pétrole).

À l’approche de l’hiver nordique, la flambée des prix des combustibles fossiles a inquiété de nombreux consommateurs. Mais il peut y avoir une lueur d’espoir sous la forme d’efforts américains plus efficaces pour lutter contre le changement climatique – à condition que la volonté politique pour de telles mesures existe.

Copyright : Project Syndicat, 2021

L’auteur est professeur de formation de capital et de croissance, Harvard University

