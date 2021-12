Les prix en détresse dépassent les attentes de Bitcoin de 100 000 $ à 50 000 $

Au plus fort du rallye du bitcoin, les prévisions de fin d’année s’étaient envolées avec abandon. La plupart avaient évalué l’actif numérique à 100 000 $ avant qu’il ne soit vendu en 2021. Avec l’actif en mouvement à ce stade, on pourrait facilement regarder ces prédictions et voir à quoi pourrait ressembler une possibilité. Cependant, le marché des crypto-monnaies a montré une fois de plus qu’on ne sait vraiment pas ce qui pourrait lui arriver.

Bitcoin avait dépassé la vague à 69 000 $, mais cela s’avérerait être le sommet de ce rallye, car une baisse a ramené le prix à 40 000 $ peu de temps après. Maintenant, le prix du bitcoin a du mal à retrouver son équilibre au-dessus de 50 000 $.

Lectures connexes | Les investisseurs s’abritent dans Bitcoin alors que l’inflation augmente

En espérant finir à 50 000 $

Craig Erlam, analyste de marché chez Oanda, a réfléchi au bitcoin dans une note récente d’un client. L’analyste a noté que si beaucoup s’attendaient à ce que le prix du bitcoin finisse l’année au-dessus de 100 000 $, la dynamique du marché avait anéanti ces espoirs et une fin au-dessus de 50 000 $ était maintenant attendue pour l’année.

Un autre analyste d’Oanda, Edward Moya, note que l’actif numérique a été battu avec les grandes technologies qui ont fait baisser son prix à ses niveaux actuels. Cependant, l’analyste a ajouté que malgré cela, le marché continue de faire face à des perspectives haussières à moyen et long terme.

« L’espace crypto subit un énorme repositionnement et cela crée une pression de vente indésirable, mais les perspectives à moyen et long terme restent solides », a déclaré Moya.

BTC reste stable au-dessus de 47 000 $ | Source : BTCUSD sur TradingView.com

Comment se termine le Bitcoin en 2021 ?

L’analyste Craig Erlam note que Bitcoin a connu une autre semaine de trading chaotique. C’est le cas depuis que le premier krach boursier a secoué le marché début décembre, plongeant le marché directement dans le rouge. Cependant, le bitcoin a réussi à obtenir un support à 47 000 $, ce qui, selon l’analyste, signifie qu’il est peu probable que l’actif numérique abandonne à ce prix.

Lectures associées | WikiLeaks et Bitcoin : une histoire d’amour crypto ?

D’un autre côté, les crypto-bulls tentent également de sortir Bitcoin de la tendance actuelle. Les vacances ont déjà commencé, marquant la fin de l’année, et les taureaux préfèrent terminer ce qui a été une « année stellaire » sur une note positive. « Beaucoup s’attendaient à six chiffres d’ici la fin de l’année, maintenant ils croisent peut-être les doigts et en attendent la moitié », a déclaré Erlam.

Finir à 50 000 $ n’est pas nécessairement un mauvais point final pour le bitcoin. Par rapport au début de l’année, il marquerait une clôture plus élevée d’au moins 20 000 $.

Image en vedette de CNBC, graphique de TradingView.com