Les prix intérieurs du gaz naturel devraient grimper à 3,15 $/mBtu en octobre

Sur fond de hausse des taux mondiaux de pétrole brut et de gaz naturel, les analystes s’attendent à ce que le prix du gaz domestique augmente à 3,15 $/million d’unités thermiques britanniques (mBtu) pour la période octobre-mars.

En septembre 2020, le Centre avait réduit le prix du gaz domestique à un taux historiquement bas de 1,79 $/mBtu et avait maintenu le taux inchangé pour la période avril-octobre 2021. Le prix est bien en deçà du seuil de rentabilité de 3,2 à 3,5 $/mbtu pour la plupart des gisements de gaz nationaux et a eu un impact sur les réalisations de producteurs nationaux comme la société publique Oil and Natural Gas Corporation (ONGC) et Oil India. Le prix du gaz domestique est lié au prix moyen pondéré de quatre références mondiales (États-Unis, Royaume-Uni, Canada et Russie).

Les analystes d’ICICI Securities estiment que le plafond du prix du gaz domestique fixé par le gouvernement passera à 5,93 $/mBtu pour avril-septembre 2022 et à 7,65 $/mBtu pour les six mois suivants. Les prix au comptant du gaz naturel liquéfié en Asie ont atteint des sommets estivaux pluriannuels en raison de la forte demande régionale et les prix du Henry Hub ont augmenté à environ 4,2 $/mBtu en août, contre environ 2,4 $/mBtu en avril en raison de fortes exportations et de la vague de chaleur aux États-Unis. . “Les prix intérieurs du gaz devraient presque doubler lors de la prochaine révision en raison de l’augmentation des prix dans divers hubs internationaux”, ont récemment déclaré des analystes de l’Icra.

La direction d’ONGC a déclaré en juin que la compagnie s’attendait à une augmentation de près de 50 à 60 % des prix du gaz au cours de la seconde moitié de l’exercice avec le renforcement des tarifs internationaux.

La production nationale de gaz naturel a augmenté de 18,4 % pour atteindre 2 892 millions de mètres cubes standard (mscm) en juillet sur une base annuelle (en glissement annuel), principalement en raison de la production plus élevée de Reliance Industries et du champ en eaux ultra-profondes de BP dans le KG- J6 Bloc du bassin de Krishna Godavari sur la côte est. La production avait chuté de 8,1% en glissement annuel à 28 670,6 mscm au cours de l’exercice 21. Pour les gisements de gaz en eaux ultra-profondes comme le bassin de Krishna Godavari, qui offrent une liberté de prix et de commercialisation plus élevée, le plafond de prix actuel est fixé à 3,62 $/mBtu.

