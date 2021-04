Les prix Mandi sont inférieurs à leurs prix de soutien minimaux alors que les arrivées de Rabi atteignent leur maximum

Depuis que les nouvelles lois agricoles sont suspendues par la Cour suprême, les achats d’acteurs privés ont également été touchés.

Par Prabhudatta Mishra

Les prix Mandi de la plupart des cultures rabi ont été inférieurs à leurs prix de soutien minimaux (PSM) au cours du mois dernier, alors même que plus de la moitié de la récolte d’hiver a été récoltée (voir graphique). Alors que les prix du blé peuvent se raffermir une fois que les achats officiels auront commencé dans tous les États producteurs, le gouvernement devra mettre en place un système d’approvisionnement solide pour d’autres cultures afin de soutenir les prix demandés par les agriculteurs. Les prix à la ferme ont généralement tendance à baisser lorsque les arrivées prennent de l’ampleur.

Depuis que les nouvelles lois agricoles sont suspendues par la Cour suprême, les achats d’acteurs privés ont également été touchés.

Selon une analyse FE des prix du mandi à travers le pays, seuls la moutarde et le masur ont été vendus au-dessus de leurs MSP à 9% et 2%, respectivement, en mars. Les prix moyens pondérés du mandi des cultures de moutarde et de masur étaient de 10% et 1%, respectivement, au-dessus des MSP du Rajasthan et du Madhya Pradesh, les deux plus grands producteurs.

Les prix du blé dans le Madhya Pradesh, qui a connu les arrivées les plus élevées de tous les États, se sont élevés à 1824 Rs / quintal (7,6% en dessous du MSP) le 31 mars, tandis que le taux était d’environ 1660 Rs / quintal dans l’Uttar Pradesh, le plus grand producteur du recadrer. De même, les prix du chana étaient de 4 695 roupies / quintal (8% de moins que le MSP) dans le Madhya Pradesh et de 4 702 roupies / quintal dans le Maharashtra. Les prix de l’orge étaient de 1 362 roupies / quintal (15% de moins que le MSP) au Rajasthan et de 1 302 roupies / quintal au Madhya Pradesh.

«Les prix de la moutarde ont commencé à augmenter à partir de décembre en raison du raffermissement des prix des huiles alimentaires dans le monde. Il est nécessaire de demander à Nafed d’intensifier ses activités d’approvisionnement car les arrivées augmenteront de plus en plus ce mois-ci, les agriculteurs préférant vendre leurs cultures d’hiver en avril et mai pour se préparer aux semis de kharif », a déclaré Vikas Goyal, un négociant en Jaipur, Rajasthan.

Au milieu de la protestation des agriculteurs contre les trois lois agricoles litigieuses, Haryana a conclu des arrangements élaborés avec Nafed et la Food Corporation of India (FCI) pour l’achat de moutarde et de blé au MSP, selon le vice-ministre en chef de l’État, Dushyant Chautala. Les agriculteurs ont été enregistrés via un portail en ligne créé pour la passation des marchés et le paiement sera transféré sur leurs comptes bancaires, remplaçant une pratique antérieure consistant à acheminer le paiement via Arhatiyas (commissionnaires).

D’un autre côté, le gouvernement du Pendjab n’a pas encore de mécanisme de transfert direct des paiements sur les comptes bancaires des agriculteurs, y compris les agriculteurs locataires et les métayers. Cependant, le gouvernement de l’État souhaite la poursuite de la pratique antérieure de paiement via arhatiyas conformément à sa loi sur le Comité du marché des produits agricoles (APMC), même pour l’approvisionnement en blé pour le pool central. Les achats de blé commenceront à partir du 10 avril au Pendjab.

«Nous avons commencé les préparatifs pour acheter plus tôt car le blé commence normalement à arriver dans les mandis du Madhya Pradesh à partir de la première semaine de mars. Nous avons décidé de payer un peu plus haut que le taux de mandi le plus proche dans notre centre d’achat du village », a déclaré Sanjeev Prajapati, un dirigeant d’une entreprise agroalimentaire privée, opérant dans quelques districts pour la première fois dans l’État. Il a déclaré que même si la loi agricole permettant aux agriculteurs de vendre n’importe où a été suspendue, son entreprise a la licence (délivrée par le gouvernement de l’État) pour acheter directement aux agriculteurs. « Si les taux du marché augmentent une fois que les achats officiels au MSP commencent, nous achèterons toujours au taux mandi », a déclaré Prajapati.

Pour la campagne agricole 2020-21 (juillet-juin), les MSP des cultures rabi ont été augmentées de 2 à 6% par rapport à l’année précédente. L’allocation budgétaire du programme PM-Aasha pour l’achat de graines oléagineuses et de légumineuses a été réduite de 20% à `400 crore pour FY22 par rapport à l’estimation budgétaire pour FY21.

Pendant ce temps, 31% des superficies en blé ont été récoltées jusqu’au 31 mars, contre 95% pour la moutarde et le masur, 83% pour le chana et 44% pour l’orge, selon les données du ministère de l’Agriculture.

Savez-vous ce que sont le ratio de réserve de trésorerie (CRR), le projet de loi de finances, la politique fiscale en Inde, le budget des dépenses, les droits de douane? FE Knowledge Desk explique chacun de ces éléments et plus en détail à Financial Express Explained. Obtenez également les cours des actions BSE / NSE en direct, la dernière valeur liquidative des fonds communs de placement, les meilleurs fonds d’actions, les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants sur Financial Express. N’oubliez pas d’essayer notre outil gratuit de calcul de l’impôt sur le revenu.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.