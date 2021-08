Les prix officiels du Galaxy Fold 3 de Samsung viennent de fuir

L’événement Galaxy Z Fold 3 et Flip 3 Unpacked est dans un peu plus d’une semaine, mais cela ne signifie pas que nous en avons fini avec les fuites. Les rumeurs de conception et de matériel brossent toutes un tableau passionnant des combinés pliables 2021 de Samsung. Nous recherchons un écran plus durable, une résistance à l’eau et des spécifications haut de gamme si les fuites sont précises. De plus, Samsung prévoit de vendre certains des composants pliables de ces appareils à d’autres sociétés. C’est une excellente nouvelle, en particulier pour le téléphone pliable de Google qui pourrait être lancé plus tard cette année. Le seul problème qui subsiste avec les combinés pliables 2021 est le prix. Mais une série de fuites Fold 3 et Flip 3 indique que Samsung cherche à réduire considérablement le prix d’entrée, au moins pour le Flip 3. Maintenant, une toute nouvelle fuite d’un initié bien connu nous dit que même le Fold 3 sera plus abordable que son prédécesseur.

Nous avons vu deux fuites différentes au cours des derniers jours qui offraient des prix similaires pour Fold 3 et Flip 3. Les deux concernaient le marché européen. Ils ont affirmé que le Flip 3 serait assez abordable. Le combiné sera moins cher que le Galaxy S21 Ultra et l’iPhone 12 Pro. Ce serait tout un exploit pour Samsung.

Le Fold 3 restera cependant cher. Les deux fuites ont indiqué que le téléphone correspondrait au prix de lancement du Fold 2 en Europe. Mais la nouvelle fuite d’Evan Blass, souvent fiable, nous dit que le Fold 3 pourrait être moins cher que prévu.

N’oubliez pas que la tarification n’est presque jamais une conversion directe entre les marchés et les devises. https://t.co/MLvLUynwjG pic.twitter.com/fdbRvnySu6 – Evan (@evleaks) 3 août 2021

Est-ce la structure de prix officielle du Fold 3 de Samsung ?

Blass a publié une avalanche d’images sur Twitter, montrant tous les produits que Samsung est sur le point de lancer. La liste comprend le Galaxy Z Fold 3, le Galaxy Z Flip 3, le Galaxy Watch 4 et le Galaxy Buds 2. Le leaker a également publié de prétendus rendus de presse pour tous ces appareils. Cela semble suggérer que les images proviennent de l’un des sites Web régionaux de Samsung. Ils contiennent les prix de tous les appareils en euros, donc la fuite vient de quelque part dans l’Union européenne.

Ce sont les prix qui nous intéressent, notamment pour le Fold 3 et le Flip 3.

Les images ci-dessus nous indiquent que les prix commenceront à 1 899 € pour la version 256 Go Fold 3. Le modèle 512 Go coûtera 1 999 €. Le prix du Flip 3 de 128 Go est de 1 099 €, tandis que le Flip 3 de 256 Go coûte 1 149 €.

Comme pour les fuites précédentes, nous n’allons pas convertir ces prix directement en dollars américains. C’est parce que le chiffre obtenu ne nous donnera pas les prix réels. Les prix de l’UE tiennent compte de la TVA, contrairement aux prix américains. La seule façon de donner un sens à ces chiffres est de les comparer aux prix de lancement du Fold 2 et du Flip dans l’UE.

Encore une fois, le Galaxy Z Fold 2 a commencé à environ 2 020 € lors de sa sortie. Le Galaxy Z Flip original a commencé à 1 359 € dans la région. Il peut y avoir de légères variations, mais les prix sont similaires pour un nouvel appareil dans toute l’UE.

N’oubliez pas les nouvelles offres de Samsung

Si les derniers prix Fold 3 et Flip 3 sont exacts, alors les nouveaux téléphones seront moins chers que leurs prédécesseurs partout où Samsung les vend. Fold 3 obtiendra au moins 100 € d’économies en Europe. Le prix du Flip 3 est encore meilleur, car nous envisageons une remise d’environ 250 €.

Le Fold 3 est peut-être encore cher, mais nous obtenons un design de nouvelle génération et des spécifications mises à jour pour un prix d’entrée inférieur. Il en va de même pour le Flip 3.

Plus important encore, Samsung veut vraiment vous vendre l’un de ces bébés. Inscrivez-vous maintenant et vous obtiendrez quelques avantages, comme un bonus d’échange supplémentaire. Plus important encore, vous pouvez échanger deux appareils pour acheter le Fold 3 ou le Flip 3. Cela pourrait vous aider à réduire considérablement le coût d’entrée, en particulier pour le Fold 3.

