Les prix Prime Day sont arrivés tôt pour les appareils Fire TV les plus populaires d’Amazon – .

Il serait pratiquement impossible de déterminer combien d’appareils Amazon ont été mis en vente avec des remises importantes jusqu’à présent au cours du premier semestre de l’année, mais les offres Fire TV Stick ont ​​généralement été rares. Nous avons vu quelques ventes augmenter au cours des cinq premiers mois de 2021, mais aucune de ces ventes n’a réduit les prix à des niveaux presque sans précédent. Mais avec le Memorial Day à moins d’une semaine et le Prime Day 2021 au coin de la rue, nous avons de bonnes nouvelles. Amazon propose enfin des offres exceptionnelles sur les gadgets Fire TV cette semaine.

Les lecteurs de . Deals s’empressent d’acheter le Fire TV Stick Lite, ce qui n’est que de 24,99 $ pour le moment, mais nous ne pensons pas qu’aucun de vous ne devrait plus sauter sur cette offre. Pourquoi dirions-nous cela? Eh bien, c’est parce que l’insensément populaire Fire TV Stick 4K est une telle mise à niveau énorme par rapport à ce modèle d’entrée de gamme, et une vente quelque peu secrète qui vient de surgir signifie que vous pouvez en obtenir une pour seulement 5 $ de plus que le modèle Lite! Utilisez simplement le code promo HELLOFTV à la caisse pour marquer les économies supplémentaires. Il existe également des réductions importantes sur deux produits Fire TV plus populaires – c’est un peu comme Prime Day 2021 qui vient de commencer tôt!

Il est vrai qu’Amazon a lancé 2021 avec d’excellentes offres d’appareils Amazon et nous en avons vu plusieurs autres aller et venir au cours des derniers mois. Mais à peu près toutes les offres les plus chaudes que nous avons vues sur les différentes gammes d’appareils d’Amazon au cours des deux dernières semaines ont maintenant disparu. Toutes ces offres groupées qui ont surgi pour la fête des mères 2021 ont également disparu, et seuls quelques appareils Amazon sont en vente cette semaine. La bonne nouvelle est que la liste des offres d’appareils Amazon restantes comprend deux des gadgets Amazon les plus populaires que vous puissiez acheter. C’est aussi un peu une surprise car ces gadgets Amazon particuliers n’ont pas été très souvent réduits au cours des derniers mois.

La gamme Fire TV est au coude à coude avec Roku en termes de popularité parmi nos lecteurs (il existe un tas de excellentes offres Roku disponible dès maintenant sur Amazon, soit dit en passant). Désormais, le produit le plus abordable de cette gamme est encore plus abordable grâce à une réduction importante.

Dirigez-vous vers Amazon et vous trouverez le Fire TV Stick Lite en vente pour seulement 24,99 $. Pour ceux qui ne sont pas au courant de ce dernier ajout au catalogue de produits Fire TV d’Amazon, l’appareil lui-même est exactement le même que le Fire TV Stick. La seule différence est la télécommande, qui est toujours une télécommande vocale Alexa mais ne dispose pas des boutons d’alimentation et de volume supplémentaires pour contrôler votre téléviseur. Si ce n’est pas un facteur décisif pour vous, profitez certainement de cette aubaine! C’est une bonne affaire, mais nous vous recommandons de l’ignorer malgré son attrait. Notre raisonnement n’a rien à voir avec le Fire TV Stick Lite lui-même, bien sûr. Au lieu de cela, nous vous recommandons de vous accrocher un Fire TV Stick 4K car une nouvelle vente qui vient de surgir signifie que vous pouvez en obtenir une pour seulement 5 $ de plus!

Il n’y a peut-être pas de lecteur multimédia en continu au prix de 50 $ qui se rapproche du Fire TV Stick 4K, et il est actuellement en vente pour seulement 29,99 $. Utilisez simplement le code promo HELLOFTV à la caisse et vous baisserez le prix jusqu’à un centime de moins de 30 $. C’est le prix le plus bas de 2021 à ce jour.

Enfin, il y a deux autres offres Fire TV que nos lecteurs doivent connaître. si vous voulez tout, vous pouvez ramasser 120 $ Fire TV Cube en solde pour 99,99 $. Il s’agit essentiellement d’un Fire TV Stick 4K combiné à un Echo Dot, et les gens l’adorent! Et le dernier mais non le moindre, le Fire TV Blaster qui vous permet de contrôler votre téléviseur et votre barre de son à l’aide des commandes vocales Alexa est en vente au prix de 19,99 $ au lieu de 35 $.

Fire TV Stick 4K

Le Fire TV Stick 4K est le lecteur multimédia de streaming le plus puissant d’Amazon avec le facteur de forme du dongle populaire Prend en charge tous vos services de streaming préférés tels que Netflix, HBO Max, Apple TV +, YouTube, Amazon Prime Video, Disney +, Peacock, Paramount +, Discovery + et tellement plus. Vous pouvez également diffuser gratuitement avec Tubi, Pluto TV, IMDb TV et d’autres services de streaming gratuits De nombreux jeux et autres applications au choix dans l’App Store d’Amazon La télécommande vocale Alexa incluse vous permet de contrôler votre contenu et plus encore avec votre voix

Appareil de diffusion Fire TV Stick 4K avec Alexa Voice Remote | Dolby Vision | Version 2018 Prix courant: 39,99 $ Prix: 29,99 $ Vous économisez: 10,00 $ (25%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenantCode promo: HELLOFTV

Fire TV Stick Lite

Le produit Fire TV Stick le plus abordable d’Amazon Prend en charge la diffusion en continu dans des résolutions allant jusqu’à Full HD (1080p) Livré avec une télécommande Alexa Voice Lite, qui ressemble au modèle standard mais sans boutons supplémentaires pour contrôler votre téléviseur

Fire TV Stick Lite avec Alexa Voice Remote Lite (pas de commandes TV) | Appareil de streaming HD | 2020 r… Prix courant: 29,99 $ Prix: 24,99 $ Vous économisez: 5,00 $ (17%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Fire TV Cube

L’appareil de diffusion Fire TV le plus rapide et le plus puissant d’Amazon Donne aux utilisateurs accès au contenu 4K Ultra HD, ainsi qu’à la prise en charge du contenu Dolby Vision, HDR et HDR10 + Le haut-parleur intégré et la prise en charge d’Alexa mains libres signifient que le Fire TV Cube a essentiellement un Echo Dot intégré! Contrôlez votre barre de son compatible ou un autre système audio et changez de chaîne avec votre voix Vous pouvez également l’utiliser pour contrôler tous vos gadgets intelligents pour la maison ou pour accéder à des milliers d’autres compétences Alexa

Fire TV Cube | Appareil de streaming mains libres avec Alexa | 4K Ultra HD | Version 2019 Prix courant: 119,99 $ Prix: 99,99 $ Vous économisez: 20,00 $ (17%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Fire TV Blaster

Le Fire TV Blaster d’Amazon vous permet d’utiliser votre voix pour allumer et éteindre votre téléviseur ou pour contrôler le volume de votre téléviseur ou de la barre de son compatible Nécessite un Fire TV Stick Lite, Fire TV Stick (2e génération et versions ultérieures), Fire TV Stick 4K, ou Fire TV (3e génération) ainsi qu’un haut-parleur intelligent Echo ou un écran intelligent

Fire TV Blaster – Ajoutez des commandes vocales Alexa pour l’alimentation et le volume de votre téléviseur et de votre barre de son (requis… Prix courant: 34,99 $ Prix: 19,99 $ Vous économisez: 15,00 $ (43%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

