Les prix Prime Day sont si bas sur les écouteurs antibruit Sony, cela semble être une erreur – .

Les offres Prime Day d’Amazon sur les écouteurs antibruit Sony sont les plus basses que nous ayons jamais vues. En fait, vous n’allez pas croire à quel point les remises sont importantes pour Prime Day 2021. Vous pouvez acheter toutes les offres de casques Sony sur cette page spéciale Amazon, ou restez avec nous et nous vous guiderons à travers les faits saillants.

L’action commence par Casque Sony WHCH710N à réduction de bruit qui se vendent normalement 198 $, mais ne sont plus qu’à 78 $ aujourd’hui. C’est un tout nouveau prix bas de tous les temps pour ce modèle incroyablement populaire. En d’autres termes, vous devez absolument vous attendre à ce que cette offre se vende rapidement. En plus de cela, 248 $ Casque Sony WHXB900N à réduction de bruit sont en vente pour seulement 118 $ cette année, ce qui est également un nouveau prix bas de tous les temps. Atteignant également un nouveau plus bas historique, les Véritables écouteurs sans fil Sony WF1000XM3, qui ne coûtent que 148 $ avec une carte-cadeau Amazon de 20 $.

Vous êtes impressionné par ces bonnes affaires mais vous recherchez le meilleur des meilleurs ? Eh bien, nous avons une excellente nouvelle pour vous. La nouvelle folle de Sony Casque antibruit WH1000XM4 est tombé à 298 $ l’année dernière pendant le Prime Day et c’était le prix le plus bas jamais enregistré à l’époque. Cette année, pour le Prime Day 2021, Amazon a réduit ces écouteurs Sony épiques à seulement 248 $ !

Visite Le hub Prime Day 2021 d’Amazon pour voir toutes les dernières offres, et assurez-vous de vérifier Résumé des offres Prime Day de . pour toutes les meilleures affaires disponibles en ce moment.

Amazon met toujours tout en œuvre le Prime Day chaque année, et cela comprend toujours au moins quelques offres sur les écouteurs antibruit sans fil très populaires de Sony. Tout le monde le sait, ce n’est donc pas une surprise lorsque nous avons vu que deux modèles différents étaient en vente cette année. Ce qui a été une surprise, cependant, c’est à quel point les remises d’Amazon sont importantes cette fois-ci. Croyez-le ou non, il y a une offre cette année qui permet de réduire jusqu’à 60 % les modèles les plus vendus de Sony !

L’action commence par Casque Sony WHCH710N à réduction de bruit, qui sont des écouteurs antibruit très populaires pour 198 $. Achetez-en une paire aujourd’hui en noir ou en bleu, et vous ne paierez que 78 $ ! Vous pouvez également passer au Casque Sony WHXB900N à réduction de bruit avec une suppression du bruit encore meilleure, beaucoup plus de fonctionnalités et une meilleure qualité sonore. La mise à niveau vous coûterait généralement 248 $, ce qui n’est vraiment pas mal du tout. Prenez une paire le Prime Day 2021, et vous ne paierez que 118 $. Ces deux offres offrent des prix bas de tous les temps.

En plus de tout cela, Prime Day 2021 nous apporte le meilleur accord sur le nouveau incroyablement chaud de Sony Casque antibruit sans fil WH1000XM4. Ce sont vraiment les meilleurs des meilleurs, et ils se vendent au prix de 350 $, tout comme le modèle de la génération précédente. Pour Prime Day, ils sont en vente pour seulement 248 $ ! C’est évidemment le prix le plus bas que nous allons voir toute l’année pour les écouteurs phares ANC de Sony.

A noter, si vous êtes un fan de Bose et que vous préférez éviter Sony, le produit phare Casque Bose 700 à réduction de bruit sont en vente au prix le plus bas de 229 $ au lieu de 400 $. C’est vraiment une excellente affaire. Si vous avez un œil sur Sony, vous ne voulez certainement pas manquer ces deux offres exceptionnelles.

