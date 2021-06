Les prix Pulitzer 2021 honorent Louise Erdrich, Malcolm X bio ⋆ .

Les prix Pulitzer 2021, annoncés vendredi lors d’une cérémonie virtuelle, ont honoré plusieurs livres qui traitent de l’histoire des Noirs et sous-représentent les Américains à la lumière d’une année tumultueuse de protestations et de comptes après le meurtre de George Floyd.

https://www.latimes.com/world-nation/story/2020-05-05/los-angeles-times-wins-pulitzer-prizes

La gagnante en fiction est Louise Erdrich pour « The Night Watchman », qui suit les tribus amérindiennes des années 1950 et leur résistance collective contre le colonialisme et les déplacements. Le livre, que les juges Pulitzer ont qualifié de « roman majestueux et polyphonique … rendu avec dextérité et imagination », s’inspire de l’histoire du grand-père d’Erdrich dans le Dakota du Nord.

Erdrich, membre inscrit du Turtle Mountain Band of Chippewa Indians, a écrit 28 livres dans les genres de la fiction, de la non-fiction, de la poésie et de la littérature pour enfants. C’est son premier prix Pulitzer.

Les finalistes de la catégorie étaient « Un registre de mon passage sur la terre » de Daniel Mason et « Téléphone » de Percival Everett, un romancier basé à l’USC qui écrit fréquemment sur les perceptions erronées des Noirs dans le monde universitaire et ailleurs.

À une époque où le contrecoup se renforce contre les discussions sur la race en classe, le comité Pulitzer a honoré plusieurs ouvrages de non-fiction qui mettent l’expérience des Noirs au premier plan.

Le gagnant dans la non-fiction générale était “Le mensonge de Wilmington : le coup meurtrier de 1898 et la montée de la suprématie blanche” de David Zucchino.

L’histoire de Zucchino couvre l’un des derniers chapitres de l’ère de la reconstruction, lorsque le gouvernement élu à majorité noire de la ville de Caroline du Nord a été renversé.

Les finalistes étaient “Yellow Bird: Oil, Murder, and a Woman’s Search for Justice in Indian Country” de Sierra Crane Murdoch et “Minor Feelings: An Asian American Reckoning” de Cathy Park Hong.

Connue pour sa poésie et ses essais, Hong mêle mémoire, études ethniques, théorie et histoire pour illustrer les réalités de la conscience raciale en Amérique tout en explorant son éducation et son histoire coréennes. “Minor Feelings” est devenu un best-seller alors que les lecteurs sont confrontés à une augmentation des crimes haineux contre les communautés AAPI à travers le pays.

Le prix de la poésie est allé au deuxième recueil de Natalie Diaz, « Postcolonial Love Poem », que son éditeur décrit comme « un hymne du désir contre l’effacement » dans lequel « les blessures infligées par l’Amérique à un peuple indigène se laissent fleurir plaisir et tendresse. “

Et le lauréat du prix Pulitzer pour la biographie est “The Dead Are Arising: The Life of Malcolm X”, de feu Les Payne et Tamara Payne. Les Payne, qui a déjà remporté un prix Pulitzer en journalisme d’investigation, a entrepris en 1990 d’interviewer des personnes qui connaissaient Malcolm X, dans l’espoir de réexaminer la vie de l’un des militants noirs les plus connus et les moins compris du pays.

Les prix ont également honoré de nombreux journalistes qui ont couvert la mort de George Floyd et le mouvement qui a suivi, des journalistes du Minneapolis Star-Tribune, dans la ville où Floyd a été tué, à l’éditorialiste du Times Robert Greene pour une série d’articles sur la justice pénale réforme.

Une citation spéciale a été décernée à Darnella Frazier, qui avait 17 ans lorsqu’elle a utilisé son téléphone portable pour enregistrer la mort de Floyd sous le genou du policier Derek Chauvin. Chauvin a été reconnu coupable de meurtre en avril.

Selon le jury du prix Pulitzer, Frazier a été cité pour « avoir courageusement enregistré le meurtre de George Floyd, une vidéo qui a suscité des protestations contre la brutalité policière dans le monde, soulignant le rôle crucial des citoyens dans la quête de vérité et de justice des journalistes ».

« Les lauréats de cette année n’ont pas seulement couvert l’actualité », a déclaré Stephen Engelberg, coprésident du conseil d’administration du prix Pulitzer. « Ils ont fourni un contexte, des idées et des informations disponibles nulle part ailleurs. Les journalistes et éditeurs qui ont travaillé sur ces histoires ont été confrontés à des défis sans précédent. Les entretiens en personne mettaient parfois la vie en danger. Le travail essentiel effectué par les journalistes couvrant la réaction de la police aux manifestations de Black Lives Matter de l’été dernier était également risqué. »

https://www.latimes.com/entertainment-arts/books/story/2020-10-20/the-long-history-of-malcolm-x-histories

window.fbAsyncInit = function() { FB.init({

appId : '134435029966155',

xfbml : true, version : 'v2.9' }); };

(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));