Les prix résidentiels dans 150 villes dans le monde augmentent de 5,6% en 2020: Knight Frank

Les prix des maisons dans les 150 villes du monde ont augmenté de 5,6% en moyenne en 2020, contre 3,2% en 2019, selon le dernier rapport de Knight Frank, « Global Residential Cities Index Q4 2020 ». Cependant, la performance des prix des logements urbains est de plus en plus polarisée. L’écart entre la ville la plus forte et la moins performante est désormais de 42 points de pourcentage, contre 36 en juin 2020.

Le rapport souligne que 81% des villes ont vu les prix augmenter au cours de l’année jusqu’au quatrième trimestre 2020, tandis que le taux de croissance annuel de l’indice a augmenté pour le sixième trimestre consécutif au quatrième trimestre 2020. 20% des villes ont enregistré une croissance des prix à deux chiffres de l’année au quatrième trimestre. 2020.

Hyderabad a été la seule ville indienne au monde à avoir connu une appréciation des prix résidentiels au quatrième trimestre 2020, se positionnant au 122e rang avec une hausse marginale de 0,2% sur un an (en glissement annuel) des prix des logements. En termes de décroissance des prix résidentiels, Chennai était la ville indienne la moins bien classée au 150e rang, enregistrant une baisse de 9,0% des prix des logements.

Au T4 2020, les ventes résidentielles à Hyderabad ont bondi de 127% QoQ à 3651 unités contre 1609 unités au T3 2020. Cela peut être attribué principalement aux promotions de la saison des fêtes et à la poussée induite par le COVID pour des maisons plus récentes avec une les nouvelles exigences de travail à domicile.

Parmi les autres villes indiennes qui ont connu une décroissance des prix de l’immobilier en dessous de 5%, Bengaluru était classée à la 129e place avec une baisse de 0,8% en glissement annuel, suivie d’Ahmedabad au 143e rang avec une baisse de 3,1% en glissement annuel, Mumbai classée 144e avec une baisse de 3,2% en glissement annuel, et Delhi s’est classée à la 146e place avec une baisse de 3,9% en glissement annuel des prix. Kolkata a connu une baisse de 4,3% en glissement annuel, se situant à la 147e place. Certaines des villes indiennes qui ont connu une décroissance supérieure à 5% étaient Pune (148e rang) et Chennai (150e rang) avec respectivement 5,3% en glissement annuel et 9,0% en glissement annuel au quatrième trimestre 2020.

L’indice mondial des villes résidentielles suit l’évolution des prix résidentiels traditionnels dans 150 villes du monde entier à l’aide de statistiques officielles. Ankara en Turquie est en tête de l’indice mondial des villes résidentielles T4 2020 avec le taux de croissance le plus élevé de 30,2%, suivie par Izmir en Turquie et Istanbul en Turquie avec 29,4% et 27,9%, respectivement.

Commentant la même chose, Shishir Baijal, président et directeur général de Knight Frank India, a déclaré: «La performance du marché résidentiel d’Hyderabad est restée constante tout au long de la pandémie, le marché immobilier de la ville maintenant la croissance annuelle des prix à chaque trimestre, tout au long de 2020. Cette performance peut être largement attribuée au fait que la ville est une destination privilégiée par les professionnels des entreprises IT / ITeS. Le marché résidentiel indien a fortement rebondi au cours des trois derniers trimestres avec l’expérience de la pandémie de possession de maisons, la baisse des prix et le faible taux d’intérêt des prêts immobiliers sur plusieurs décennies. Les interventions du gouvernement sur la réduction des droits de timbre sur les marchés clés ont également aidé le secteur à retrouver son rythme d’avant Covid. »

