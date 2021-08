Les prix XRP augmentent de 30%, voici pourquoi cela pourrait augmenter de 300% de plus ⋆ Crypto new media

Le prix du XRP a enregistré un pic haussier massif le 11 août, augmentant de près de 30% pour la journée et dépassant la résistance clé de 1 $. La sixième plus grande crypto-monnaie a presque doublé par rapport à son plus bas du mois dernier de 0,514 $, sa capitalisation boursière atteignant 45 milliards de dollars. XRP a enregistré un nouveau sommet mensuel de 1,09 $ avant de redescendre en dessous de 1 $.

L’altcoin a connu des montagnes russes cette année, tandis que la plupart des autres crypto-monnaies ont enregistré leurs nouveaux sommets historiques, XRP a rejoint la fête des taureaux tardivement mais a réussi à afficher un nouveau sommet de 3 ans. Le point de pivot de l’altcoin se situe à 0,772 $ alors qu’il est actuellement clair au-dessus des deux résistances clés de 0,849 $ et 0,918 $.

Un indicateur clé sur la chaîne Hash Ribbon qui est considéré comme un signal d’achat fiable par de nombreux signaux d’achat flashés pour la première fois en deux mois, indiquant que l’altcoin pourrait se préparer pour la deuxième étape de la course haussière avec d’autres actifs cryptographiques.

XRP Seul Altcoin dans le Top 10 pour ne pas avoir de nouvel ATH

Le XRP était au plus bas lorsque la majeure partie de la crypto-monnaie testait à nouveau son nouvel ATH au début de cette année, le prix du XRP est tombé à son plus bas niveau en trois ans, tout cela grâce à la poursuite en matière de sécurité de la SEC américaine. Cependant, il a défié la plupart des probabilités et des prévisions du marché à son sujet pour enregistrer un nouveau sommet sur trois ans de 1,96 $. Cependant, le facteur le plus important qui pourrait pousser son prix de 300% par rapport à sa valeur actuelle est qu’il s’agit de la seule crypto-monnaie du top 10 à ne pas avoir retesté son ATH.

Le dernier développement du procès XRP a mis Ripple sous les projecteurs après qu’il continue de retarder la production des données Slack demandées par la SEC. La SEC a déposé une requête d’urgence à ce sujet et pense que les données de communication pourraient l’aider à prouver que le XRP est une sécurité. D’un autre côté, Ripple a également scellé certaines parties de la déposition de William Hinman sans l’objection de la SEC, alimentant le récit d’un règlement interne.

XRP a rejoint la deuxième étape de cette course haussière assez à temps, ce qui pourrait aider sa flambée des prix en fonction du reste du marché, augmentant ses chances de retester à nouveau son ATH de 3,84 $.

