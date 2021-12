Les problèmes AWS affectent Amazon, Disney, Smartsheet, Canva et d’autres services en ligne

Photo de fichier .

Si vous rencontrez des problèmes pour acheter des articles ou vous connecter à Amazon.com, vous n’êtes pas seul, et grâce à l’utilisation généralisée d’Amazon Web Services, le problème ne se limite pas à Amazon.

Disney, League of Legends, Smartsheet, Canva et d’autres services en ligne sont en panne ou signalent des problèmes pour certains clients.

Le tableau de bord officiel AWS Service Health Dashboard signale des taux d’erreur accrus pour des services tels qu’Elastic Cloud Compute (EC2), Amazon Connect et le service de base de données DynamoDB, le tout dans sa région de Virginie du Nord.

Smartsheet, la société de gestion du travail basée à Bellevue, rapporte à 9 h 19, heure du Pacifique, « Notre partenaire AWS a indiqué qu’il avait identifié la cause première et travaillait activement à une reprise.

Sur Amazon, le problème s’est manifesté de diverses manières, rendant difficile pour certains utilisateurs d’acheter des articles, d’appeler leur historique de commandes et même de se connecter au site Web spécial d’Amazon pour les résultats des tests COVID-19.

Mise à jour, 11h45 : Bloomberg News rapporte que les opérations de livraison d’Amazon sont également affectées, créant une panne dans une application utilisée pour communiquer avec les chauffeurs, ainsi que dans l’application Amazon Flex utilisée par les travailleurs de concert qui livrent des colis. L’effet d’entraînement pourrait être important étant donné le moment choisi pendant la haute saison des vacances.

Mise à jour, 12h55 : Voici les dernières nouvelles d’AWS, à 11h26 et 12h34 Pacifique :

Nous constatons un impact sur plusieurs API AWS dans la région US-EAST-1. Ce problème affecte également certains de nos outils de surveillance et de réponse aux incidents, ce qui retarde notre capacité à fournir des mises à jour. Les services concernés incluent : EC2, Connect, DynamoDB, Glue, Athena, Timestream et Chime et d’autres services AWS dans US-EAST-1.

Nous continuons de constater une augmentation des taux d’erreur d’API pour plusieurs services AWS dans la région US-EAST-1. La cause première de ce problème est une altération de plusieurs périphériques réseau. Nous continuons de travailler à l’atténuation et travaillons activement sur un certain nombre de mesures d’atténuation et de résolution différentes. Bien que nous ayons observé quelques premiers signes de rétablissement, nous n’avons pas d’ETA pour un rétablissement complet.