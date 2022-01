Les problèmes chez les enfants causés par l’utilisation généralisée des écrans pendant la pandémie | Vie

Des niveaux plus élevés d’utilisation d’écrans pendant la pandémie sont associés à une mauvaise santé mentale chez les enfants et les jeunes, selon une étude canadienne portant sur plus de 2 000 enfants. Parmi les effets d’un abus d’appareils numériques figurent les problèmes de comportement, l’hyperactivité ou la dépression.

La santé mentale est fortement compromise depuis la pandémie. Aussi chez les mineurs. Une partie de ces conséquences peut être due à augmentation du temps devant les écrans donnée dans les plus petits à la suite du confinement, tel qu’il a été recueilli dans une étude portant sur 2 026 enfants canadiens.

Les conclusions sont claires, plus de temps d’écran chez les enfants pendant la pandémie de COVID-19 a entraîné une augmentation des problèmes de santé mentale, de comportement et d’attention.

La recherche, récemment publiée dans JAMA Network Open, a mené une étude de cohorte longitudinale chez des patients âgés de 2 à 18 ans en Ontario (Canada, États-Unis), entre mai 2020 et avril 2021. Ceux-ci ont été classés en 4 cohortes : 2 cohortes de la population et 2 cohortes dérivées cliniquement.

Les parents ont été invités à remplir des questionnaires répétés sur la Les comportements de santé et les symptômes de santé mentale de vos enfants pendant COVID-19.

Les résultats ont révélé une corrélation entre l’augmentation du temps passé sur les écrans, y compris les ordinateurs, et un état mental moins bon.

Ainsi, les jeunes qui passaient plus de 2 ou 3 heures par jour à regarder des médias électroniques à la télévision ou les jeux vidéo présentaient des taux plus élevés de dépression, d’anxiété, d’inattention et d’hyperactivité.

Chez les enfants plus jeunes (avec un âge moyen de 5,9 ans), plus de temps passé à regarder la télévision ou les médias numériques était associé à des niveaux plus élevés de problèmes de comportement, d’hyperactivité et d’inattention.

La prévalence de ces symptômes augmentait avec le temps passé devant un écran et était particulièrement élevée chez les mineurs qui passaient plus de 9 heures par jour à utiliser la technologie.

Des données alarmantes si l’on prend en compte que dans une grande partie du monde le temps d’utilisation des écrans chez les mineurs a explosé.

C’est le cas de l’Espagne. Si avant Seuls 15% des enfants espagnols ont utilisé des appareils plus de 90 minutes par jour, après l’accouchement, ce pourcentage est passé à 73%, selon une enquête sur la façon dont la crise a affecté l’enfance menée par l’Université Miguel Hernández collectée par ..

La recherche, basée sur les données de 431 enfants et adolescents de 87 villes via un questionnaire en ligne adressé à leurs parents, a révélé que 89 % des parents ont reconnu des changements émotionnels et comportementaux chez leurs enfants au cours de cette période.

Les transformations les plus couramment détectées incluent une plus grande difficulté à se concentrer, de la nervosité, de l’irritabilité ou une plus grande propension à discuter.

ce n’est pas le seul conséquence que la pandémie pourrait avoir sur la population plus jeune.

Des recherches antérieures ont montré, à leur tour, que les quelques interactions pendant le confinement et l’utilisation du masque ont rendu le les enfants entre 3 et 5 ans ont plus de difficultés à parler, à s’exprimer et à écrire.

Cet article a été publié dans Business Insider Spain par Cristina Fernández Esteban.