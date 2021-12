Les problèmes croissants de SoFi garderont un couvercle sur les actions de SOFI

SoFi (NASDAQ :SOFI) a publié des résultats du troisième trimestre qui ont montré de la vigueur dans certains domaines. Mais la société reste non rentable et son EBITDA a en fait chuté d’une année sur l’autre au dernier trimestre, tandis qu’un certain nombre de théories principales des taureaux sur la société semblent être erronées. De plus, de mauvais augure pour le titre SOFI, de nombreuses entités ont vendu les titres ces derniers mois, et la valorisation du titre est toujours excessive.

Du fait de ces points, je reste baissier sur les perspectives de l’entreprise.

Résultats T3 mitigés

Du côté positif, les revenus de SoFi au troisième trimestre ont bondi de 96% d’une année sur l’autre, tandis qu’il a ajouté 377 000 nouveaux membres nets, la deuxième augmentation de membres la plus élevée de tous les trimestres de son histoire. Ces mesures fortes mettent en évidence la puissance des relations de l’entreprise avec les jeunes que j’ai soulignées dans le passé.

Du côté négatif, le résultat net de SoFi s’est soldé par une perte de 30 millions de dollars. De plus, il a déclaré un BAIIA au troisième trimestre, excluant certains éléments, de 10,26 millions de dollars, bien en deçà des 33,5 millions de dollars qu’il avait générés au cours de la même période un an plus tôt.

Il convient également de noter que sa rémunération à base d’actions a grimpé à 162 millions de dollars, contre 70 millions de dollars au cours de la période de l’année précédente. Sa rémunération élevée à base d’actions indique qu’elle utilise peut-être ses actions comme moyen de payer une grande partie de ses dépenses. De plus, comme l’a souligné le chroniqueur d’InvestorPlace Ian Bezek dans sa chronique du 23 novembre, l’EBITDA positif de la société est trompeur car il exclut les frais d’intérêts, qui sont un coût essentiel pour les prêteurs.

Les théories erronées des taureaux

L’une des principales théories des taureaux est que la plate-forme de services financiers de SoFi est très différenciée des applications des nombreuses institutions financières qui lui font concurrence. Je n’ai pas encore vu de preuves claires et convaincantes d’une telle différenciation.

Dans une récente chronique publiée par Seeking Alpha, Leo Imasuen a suggéré que SoFi cherchait à offrir beaucoup plus de services financiers sur sa plateforme que ses concurrents.

Mais les concurrents de l’entreprise semblent offrir la plupart des services financiers sur leurs plateformes. Chase, l’une des banques que j’utilise, par exemple, me permet de payer mon crédit immobilier, mon crédit auto et mes cartes de crédit sur sa plateforme. La plate-forme Chase permet également aux consommateurs de demander des prêts personnels en utilisant leurs cartes de crédit, d’envoyer de l’argent à n’importe qui, de refinancer leur maison, d’ouvrir un compte de placement et de commencer à demander un nouveau prêt hypothécaire.

Il ne semble pas inclure un moyen d’obtenir une assurance habitation ou automobile ou des prêts étudiants. Mais la plupart des Américains ne changent que rarement leur compagnie d’assurance et demandent encore plus rarement des prêts étudiants. Par conséquent, je ne prévois pas que l’intégration de ces services sur la plateforme de SoFi permettra à l’entreprise d’attirer de nombreux nouveaux consommateurs ou d’augmenter sa rentabilité.

Bulls a également été optimiste quant aux efforts de la société pour obtenir une licence bancaire. Mais je me souviens d’une euphorie similaire à propos des efforts de Square, maintenant connu sous le nom de Bloquer (NYSE :SQ), pour obtenir une licence bancaire il y a quelques années. Pourtant, depuis que la société a commencé ses opérations bancaires en mars 2021, les actions de la SQ ont chuté d’environ 30%.

Personne ne devrait donc compter sur une licence bancaire potentielle comme un grand catalyseur pour les actions SOFI.

Plusieurs entités vendant des actions

Ces derniers mois, de nombreuses grandes entités ont vendu des quantités importantes d’actions SOFI. Par exemple, le 22 novembre, Seeking Alpha a rapporté que SoftBank (OTCMKTS :SFTBY) avait vendu 22,5 millions d’actions. Toujours en novembre, Capital social, dont la société ad hoc d’acquisition (SPAC) a fusionné avec SoFi, a déchargé 15 % de ses parts de SoFi.

Et au troisième trimestre, plus de fonds spéculatifs ont quitté SoFi que tout autre nom, a rapporté Seeking Alpha.

Évaluation et résultat net sur l’action SOFI

Malgré ses récentes baisses, l’action SOFI change toujours de mains pour près de huit fois l’estimation moyenne des ventes des analystes en 2022. Il s’agit d’une évaluation énorme pour les actions, en particulier à la lumière des importants défis de rentabilité et de concurrence de l’entreprise.

SoFi utilise ses relations avec les jeunes Américains pour croître rapidement, mais ses autres problèmes entraîneront probablement une sous-performance de ses actions par rapport au marché boursier à l’avenir. Par conséquent, je recommande de vendre les actions.

