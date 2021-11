Les problèmes de chaîne d’approvisionnement auront un impact sur l’iPhone 13 d’Apple jusqu’au début de l’année prochaine

Les pénuries en cours et les problèmes de chaîne d’approvisionnement continueront d’avoir un impact sur l’iPhone 13 jusqu’à l’année prochaine, selon les rapports.

Selon ., un article payant publié sur Digitimes suggère que l’offre d’iPhone 13 continuera d’être limitée au cours des prochains mois. En effet, les pénuries pourraient avoir un impact sur la production du nouveau smartphone au début de 2022.

Les problèmes de chaîne d’approvisionnement de l’iPhone 13 pourraient avoir un impact sur la production jusqu’au début de 2022

Apple iPhone 13 de retour. Source de l’image : Christian de Looper pour .

Les rapports brossent un tableau des problèmes actuels de la chaîne d’approvisionnement qui affligent la production de l’iPhone 13 d’Apple. Cette image n’est pas la plus heureuse que nous ayons jamais vue, mais il semble qu’il pourrait y avoir une fin en vue, du moins pour certains des problèmes actuels.

Digitimes rapporte que les défauts de la gamme jusqu’à présent semblent s’atténuer, car les assembleurs sont en passe d’augmenter la fabrication jusqu’en février prochain pour répondre à la « demande terminale ». Dans ce cas particulier, la demande terminale fait référence à l’équilibre de l’offre et de la demande. C’est quelque chose que de nombreux fabricants d’appareils ont eu du mal au cours des derniers mois. S’il y a vraiment une fin en vue, ne serait-ce que pour certains fabricants, cela pourrait apporter beaucoup de soulagement à l’industrie.

La gamme d’iPhone d’Apple est devenue l’un des smartphones les plus populaires au monde. En tant que tel, suivre l’offre et la demande est probablement une chose difficile à faire, même dans des circonstances normales. Lorsque vous ajoutez les problèmes auxquels l’industrie est actuellement confrontée, il est logique que la ligne d’approvisionnement soit limitée, en particulier à mesure que de nouveaux appareils sortent et commencent à utiliser davantage de ces composants finis.

La pénurie pourrait durer plus longtemps

Source de l’image du port Lightning de l’iPhone 13 Pro : Christian de Looper pour .

Les pénuries qui affligent actuellement l’industrie électronique ne sont pas nouvelles. En fait, nous les traitons sous une forme ou une autre depuis le début de 2020. Cette année-là, la pandémie de Covid-129 a fermé de nombreuses usines et entreprises entourant cette partie de l’industrie. Depuis lors, les tentatives pour répondre à la demande avec un approvisionnement adéquat ont été pénibles. Un qui a affecté de nombreux points au sein de l’industrie, y compris les smartphones, les téléviseurs, etc.

Nous avons déjà vu certains cas d’Apple donner la priorité à l’iPhone 13 par rapport à la production d’autres appareils. Même avec la ligne d’approvisionnement commençant à montrer un semblant de retour à la normale, nous ne sommes pas encore sortis du bois.

Le début de 2022 semble pouvoir apporter un certain soulagement à l’industrie. Malheureusement, on ne sait pas exactement ce que les mois à venir apporteront à la table. Si la pandémie de Covid-19 continue d’affecter la fabrication, tout soulagement possible pourrait être de courte durée.