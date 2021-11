Les problèmes de chaîne d’approvisionnement ont transformé les achats en un jeu truqué, mais les entreprises ne se soucient pas assez de les résoudre

Les problèmes de chaîne d’approvisionnement et les pénuries de puces ne vont pas disparaître de sitôt. Les appareils populaires comme la PS5 ou le Switch OLED continueront de se vendre en quelques instants, le suivi de la disponibilité devenant sa propre industrie artisanale. Tout, des smartphones aux voitures neuves, est une marchandise rare de nos jours.

Google a limité le Pixel 5a à seulement deux pays et manque déjà de stock de Pixel 6 Pro. De même, Samsung a presque épuisé son superbe Galaxy S21, tandis que des pénuries de puces l’auraient retardé et envisagé d’annuler le S21 FE, puis d’abandonner ses plans d’utilisation de l’Exynos 2200 dans le S22 dans le monde entier.

Et, bien sûr, Sony ne parviendra pas à répondre à la demande pour sa console jusqu’en 2022 (sinon plus longtemps).

Les pénuries sont la nouvelle norme, mais les magasins prétendent que rien n’a changé.

Blâmer les entreprises pour les pénuries de composants est injuste et contre-productif. Mais ce qui est surprenant, voire consternant, c’est que les entreprises et les détaillants n’ont pas adapté leurs systèmes de vente au détail en tenant compte de cette nouvelle normalité. Acheter quelque chose en forte demande est un vrai coup de dés. Les personnes travaillant à domicile qui ont le temps de suivre les calendriers de sortie peuvent se frayer un chemin brutalement vers la victoire, mais tout le monde n’a aucune chance.

Les entreprises n’ont pas simplement résisté au cours de la dernière année. Mais leurs solutions, dans l’ensemble, sont soit inadéquates, soit injustes pour les consommateurs. Et je ne vois pas beaucoup de lumière à l’horizon pour suggérer que quelque chose va changer.

La chasse à la PS5 est désormais payante

J’ai réussi à acheter une PS5 fin 2020 en utilisant la méthode « traditionnelle »: j’ai vu un tweet de réapprovisionnement sur une prochaine chute de Walmart, j’ai ouvert ma boutique avec mon partenaire sur deux navigateurs distincts et je me suis rafraîchi comme un fou pendant une demi-heure jusqu’à ce qu’elle ait de la chance pour en avoir un dans son panier. D’autres amis ont recherché le stock PS5 avec la même diligence, mais n’ont pas été bénis par les dieux de l’algorithme aléatoire, prenant près d’un an de plus pour en obtenir un.

« Les détaillants n’ont pas renforcé leurs sites Web pour empêcher les robots de prendre tous les contrôles. »

Avec une demande obscènement élevée et des consoles de stockage de robots pour les revendeurs, vous avez besoin de plus que de la chance pour sécuriser une PS5. Vous avez besoin d’un avertissement de la part des initiés pour savoir où chercher et quand. Certains détaillants ont commencé à mettre en place des loteries pour rendre les choses plus justes, mais cela n’a vraiment rien résolu.

« Les loteries sont un meilleur moyen de contrôler le brouillage gratuit des ajouts au panier, mais les bots ont trouvé un moyen de les contourner assez facilement », explique Matt Swider, rédacteur en chef du nouveau site technologique The Shortcut, un observateur de réapprovisionnement PS5 populaire et mon ancien superviseur chez Techradar.

Il pense que « les détaillants n’ont pas renforcé leurs sites Web pour empêcher les robots de prendre tous les contrôles ».

La PS5 ayant maintenant un an le 12 novembre, les sites commerciaux ont eu amplement le temps d’adapter leurs systèmes pour faire face à ce problème. Mais Swider dit que ces sites n’ont pas suffisamment investi dans l’infrastructure de sites Web pour faire une différence durable pour la plupart.

« J’ai vu des revendeurs utilisant des robots s’adapter aux nouveaux systèmes de loterie chez Best Buy et Walmart en un seul réapprovisionnement. Ce sont des experts pour trouver des moyens de contourner ces mesures de sécurité », a expliqué Swider.

Alors, qu’ont fait ces sites pour résoudre le problème ? Créez principalement des barrières financières pour rendre les revendeurs moins susceptibles de s’immiscer. Des barrières qui renvoient (littéralement) la responsabilité au consommateur.

La plupart des outils anti-bot répercutent le coût de la répulsion des revendeurs sur le consommateur.

CNET a noté dans un récent éditorial que de nombreux détaillants exigent désormais un abonnement annuel comme Walmart + ou Gamestop PowerUp Rewards Pro pour pouvoir acheter de nouvelles consoles. Ceux-ci font baisser artificiellement la demande avec un paywall qui limite la rentabilité des bot-runners.

Ou, comme Swider l’a noté, les magasins regroupent des consoles avec des jeux ou des cartes-cadeaux pour décourager les revendeurs, car il est plus difficile de tirer profit d’un ensemble. Ils sont « la seule chose qui a fonctionné » pour chasser les bots, donc les détaillants les vendent, peu importe à quel point « les consommateurs ne les aiment pas ».

Les détaillants savent que les opérations réussies de bot les font mal paraître et laissent les clients frustrés. Mais au final, une vente est une vente, que ce soit une centaine de personnes ou une centaine de bots qui vident le stock. Et il est plus facile de profiter de la situation en vendant des abonnements ou des forfaits pour « résoudre » le problème que d’apporter des modifications fondamentales et coûteuses à une vitrine pendant une pandémie.

S’adapter à la nouvelle normalité

Imaginez un doorbuster du Black Friday où une foule défonce littéralement la porte et charge la section électronique. Les gens courent vers l’avant de la file, mais pendant que les caissiers essaient d’enregistrer qui est devant, les gens se «rafraîchissent» et les poussent à l’écart. Finalement, les caissiers décident arbitrairement que les gens avec des chemises vertes ou des cheveux roux doivent être devant tandis que d’autres personnes arrivées en même temps sont invitées à passer au fond de la file.

C’est en un mot les achats en ligne. Cela vient d’une époque où les achats physiques et en ligne fonctionnaient de pair, l’un se soutenant au cas où les approvisionnements seraient insuffisants dans le monde physique ou numérique. Mis à part des sites comme Amazon qui proposent des offres Lightning, très peu de magasins peuvent gérer un trafic important vers le même produit numérique à la fois.

Google a mieux commercialisé ses téléphones que sa fabrication et sa vitrine ne pouvaient le supporter.

Regardez le lancement du Pixel 6. Google a excité le téléphone avec des superfans d’Android – bien qu’il se soit retourné contre lui lorsque le Pixel 6 s’est avéré buggé – et des tonnes de personnes ont afflué sur le site. Mais le Google Store pouvait à peine gérer le trafic, alors pendant que certaines personnes achetaient le téléphone, d’autres continuaient à voir des messages d’erreur mis en cache. Finalement, ces personnes ont réussi, seulement pour voir « Épuisé » au lieu de « Acheter » quelques minutes seulement après le lancement.

Au moment de la publication, le Pixel 6 Pro est épuisé sur la plupart des vitrines … à moins que vous ne comptiez les revendeurs qui le proposent à près de 1 500 $ sur Amazon et eBay. Vous ne pouvez pas vous empêcher de vous demander combien de pixels ont été réclamés par des robots au lieu de clients fidèles.

Nous ne pouvons pas reprocher entièrement à Google les pénuries mondiales de silicium et les limitations de fabrication. Mais les entreprises ont une meilleure idée que nous du succès et du trafic que leurs appareils sont susceptibles d’inspirer. Google savait probablement que sa vitrine ne répondrait pas à la demande, mais pourquoi s’en soucierait-il ? Il a vendu son stock en un clin d’œil.

À l’heure actuelle, la seule façon dont les gens peuvent se préparer au lancement d’un produit en ligne est de lire des blogs techniques pour connaître l’heure exacte de début ou de cliquer sur le bouton « Me notifier » que la plupart des sites ont. Sauf que ce bouton n’a aucune valeur car au moment où vous recevez l’e-mail, tous les techniciens avertis ont déjà sauté sur le stock disponible.

Nous méritons de meilleurs systèmes pour acheter tous nos appareils, pas seulement la Playstation 5.

Qu’il s’agisse de téléphones, de consoles ou de toute autre technologie populaire, les entreprises savent des mois à l’avance quand un produit va être lancé et combien elles prévoient de vendre. Ainsi, ils pourraient facilement préparer une ligne virtuelle comme celle utilisée par Playstation Direct, où les acheteurs sont lentement amenés sur la page d’achat. Ou ils pourraient utiliser un système de distribution de billets numériques où les gens s’inscrivent pour un produit et découvrent si leur numéro est arrivé ou non sans une ruée stressante, similaire à Newegg Shuffle.

Ces entreprises ont le savoir-faire et les ressources pour mettre en œuvre ces systèmes ou embaucher un tiers pour les mettre en œuvre. Mais ils continueront à s’en tenir au statu quo parce que les gens l’ont accepté comme la norme. Cependant, plus les produits autres que la PS5 nous échappent et plus les acheteurs infructueux font de bruit, plus les détaillants devraient ressentir de la pression pour contrecarrer les revendeurs et rendre les achats en ligne plus équitables. Du moins, c’est ce que j’espère.

