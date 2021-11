Les problèmes de charge dans le Google Pixel 6 continuent : si vous n’utilisez pas son câble, le téléphone ne charge pas | La technologie

Les controverses avec le système de charge des Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro ne s’arrêtent pas, la dernière chose qui a été vue est que ces appareils ne se chargeraient pas si un câble et un chargeur d’origine n’étaient pas utilisés.

Google a dévoilé ses deux nouveaux appareils il y a quelques semaines. À ce moment précis, tous les regards étaient tournés vers les nouveaux Google Pixel 6 et Google Pixel 6 Pro. Et c’est que le lancement de deux terminaux équipés d’un intérieur fait maison n’est pas quelque chose qui se voit tous les jours.

Les attentes étaient élevées et, pour le moment, il semble qu’elles ne soient pas pleinement satisfaites. En fait, le Google Pixel 6 est peut-être l’un des appareils qui pose le plus de problèmes aux utilisateurs du monde entier. Il n’est pas nécessaire d’être alarmiste, mais les dernières nouvelles ne sont pas relativement bonnes.

Tout a commencé avec l’annonce de Google sur la vitesse de charge de leurs appareils et, ce que les gens de Mountain View ont dit, c’est que leurs appareils avaient une puissance de charge de 30 W, mais la réalité est qu’ils n’ont pas atteint ce chiffre et, plutôt, ils sont restés près de 22 W.

En n’offrant pas une charge rapide décente, les utilisateurs ont commencé à être mécontents de Google, mais il semble que ce ne serait qu’une petite partie du problème du Pixel 6 et du Pixel 6 Pro. Dans les forums Google, la dernière chose qui est commentée c’est que oui les accessoires d’origine ne sont pas utilisés l’appareil ne se charge pas.

Ce qui a été dit dans les forums Google, c’est que la possibilité que l’appareil ne se charge pas est due au fait que les câbles et chargeurs utilisés ne sont pas de qualité suffisante. Cette mesure serait prise pour maintenir une certaine sécurité dans l’appareil, bien que les plaintes des utilisateurs circulent également selon lesquelles il n’y a pas d’avertissement.

Et, est-ce que, lors de la connexion de l’appareil au chargeur ou à un câble de mauvaise qualité, rien ne s’affiche à l’écran. Le Google Pixel 6 reste comme si absolument rien ne se passait. S’il s’agit d’une mesure de sécurité, le minimum est d’ajouter une notice indiquant que le chargement ne sera pas effectué.