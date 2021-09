Les problèmes de concurrence empoisonnent le déploiement du contrat intelligent de Cardano

Cardano (ADA)

FUD ou faits : les problèmes de concurrence empoisonnent le déploiement des contrats intelligents de Cardano

Cardano est actuellement l’une des plateformes blockchain tendance, les développeurs et les utilisateurs anticipant le lancement de contrats intelligents sur son réseau.

Cependant, avec le moteur de date de lancement de plus en plus proche, il semble y avoir quelques problèmes sous le capot.

Hype précédant l’arrivée d’Alonzo

Plus tôt cette semaine, Input Output Hong Kong (IOHK) – les développeurs de la blockchain Cardano – a confirmé sur les réseaux sociaux que les contrats intelligents seraient mis en ligne sur le réseau principal du réseau le 12 septembre. Le tweet expliquait qu’une proposition de mise à niveau d’Alonzo de Cardano avait été soumis, et la mise à niveau majeure se produirait comme prévu.

C’est une affaire énorme. Les contrats intelligents ont toujours été une lacune majeure de la blockchain Cardano, et leur inclusion la mettra à égalité avec des chaînes plus établies comme Ethereum. L’ajout de contrats intelligents signifie également que Cardano peut enfin héberger des protocoles de finance décentralisée (DeFi) et plus encore.

L’anticipation des contrats intelligents a été un moteur de croissance majeur pour le jeton ADA de Cardano, qui a battu son précédent record historique et a établi un nouveau record au-dessus de la barre des 3 $ plus tôt ce mois-ci. Il convient également de noter que la mise à niveau s’est jusqu’à présent déroulée comme prévu – le calendrier a miné le principal concurrent de Cardano, Ethereum, alors qu’il cherche à passer à un algorithme de consensus de preuve de participation avec sa mise à niveau ETH 2.0.

Les problèmes et le FUD laissent Cardano dans une situation désespérée

Malgré l’excitation, cependant, il semble y avoir de plus en plus de critiques pour la mise à niveau d’Alonzo. Jeudi dernier, IOHK a annoncé le lancement de la fonctionnalité de contrat intelligent Plutus sur le testnet de Cardano. Minswap, un échange crypto décentralisé multi-pools lancé sur le testnet Cardano, a depuis rencontré des problèmes de simultanéité. La société a finalement fermé son testnet dimanche, s’engageant à revenir après avoir résolu ses problèmes.

Les utilisateurs de Minswap lui ont reproché la lenteur des transactions, le service ne traitant apparemment qu’une transaction par bloc. Les difficultés de Minswap seraient dues à l’utilisation par Cardano de « résultats de transaction non dépensés » (UXTO), qui aident à suivre les fonds des utilisateurs. D’autres échanges décentralisés peuvent être confrontés au même problème, ce qui signifie que Cardano pourrait avoir des problèmes d’évolutivité.

Jusqu’à présent, Cardano n’a pas répondu aux critiques. Cependant, le directeur général de la société, Charles Hoskinson, a expliqué que bon nombre de ces critiques ne comprennent tout simplement pas Alonzo ou ce que Cardano cherche à faire. Hoskinson a déclaré dans un tweet,

« Comme prévu, il y a une énorme tempête FUD en cours. Nous avons vu la même chose avec Shelley l’année dernière. Ce n’est pas nouveau. Juste des gens qui veulent brûler ce qu’ils ne comprennent pas ou par quoi ils se sentent menacés. Le 12 septembre est un grand jour, mais juste une journée d’un long voyage que nous faisons tous ensemble.

La critique ne pouvait pas arriver à un pire moment pour ADA, qui a également été balayée par la correction du marché mardi. Après avoir atteint un sommet historique de 3,09 $ le 2 septembre, ADA a continué de plonger. L’actif s’échange maintenant en baisse de 10,7% au cours de la dernière journée, se maintenant à 2,42 $.

