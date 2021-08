Les problèmes de Ferrari “plus compliqués que de simples pneus”

Carlos Sainz a déclaré qu’il était trop simpliste de suggérer que les problèmes de Ferrari cette saison sont purement dus à la façon dont l’équipe s’occupe des pneus Pirelli.

Alors que Ferrari a fait un pas en avant significatif en 2021 après sa pire position finale en quatre décennies la saison dernière, ils se trouvent encore loin de défier Mercedes et Red Bull pour l’argenterie.

La saison de la Scuderia a parfois ressemblé à des montagnes russes, avec des hauts et des bas redoutés notables, notamment au Grand Prix de France où Sainz et Charles Leclerc ont terminé en dehors des points.

Mais plutôt que de simplement identifier les pneus comme problème, Sainz a déclaré que les caractéristiques de la piste jouaient également un rôle majeur.

“C’est plus compliqué que les pneus”, a déclaré Sainz dans une interview avec Auto Motor und Sport.

« Les caractéristiques de la piste déterminent notre vitesse pure sur un tour. Le pneu [is more linked to] nos performances en course. Notre voiture est bonne dans les virages lents.

« Le plus lent, le mieux. C’est pourquoi nous avons été forts à Monaco et à Bakou.

« D’un autre côté, nous sommes toujours à la traîne dans tous les domaines où les performances du moteur sont cruciales.

« Nous y travaillons pour 2022, mais nous avons déjà fait de très bons progrès par rapport à 2020. »

A demain l’équipe 😎 https://t.co/zENhKabCIk – Carlos Sainz (@Carlossainz55) 23 août 2021

La marchandise Ferrari de Carlos Sainz est disponible via la boutique officielle de Formule 1

Alors que certains pilotes ont initialement eu du mal avec leurs changements hors saison vers de nouvelles équipes avant la campagne 2021, Sainz ne peut tout simplement pas être placé dans cette catégorie.

Il s’est parfaitement intégré à la configuration Ferrari après avoir quitté McLaren et a souligné sa capacité d’adaptation comme une force particulière.

« J’ai toujours su bien m’adapter. Depuis que je suis jeune”, a-t-il déclaré.

“Cela a toujours été un défi pour moi d’être aussi rapide que possible et à l’aise avec une nouvelle voiture ou dans une autre catégorie de course. Cela fait partie de mon ADN. L’expérience m’a aussi aidé.

« J’ai changé d’équipe en Formule 1 trois fois maintenant et je sais à quel point cette tâche est importante. C’est pourquoi je ne l’ai pas sous-estimé.

« J’ai eu mes points faibles lorsque je suis passé de Toro Rosso à Renault et de Renault à McLaren. Cela peut prendre quelques courses pour se familiariser avec une nouvelle voiture et en tirer le meilleur parti.

« J’en ai déjà parlé avec mes changements précédents, mais personne ne m’a vraiment cru. Tout le monde a dit qu’il fallait pouvoir le faire en tant que pilote de Formule 1. Vous changez toujours d’équipe.

« Mais ce n’est que maintenant que les gens en ont vraiment pris conscience, car quatre ou cinq personnes ont changé d’équipe et n’ont pas été aussi rapides que leurs coéquipiers.

« Maintenant, tout le monde a compris que ce n’est pas si facile. Surtout quand vous courez contre des collègues qui connaissent bien l’équipe et la voiture.