Les problèmes de Jayson Tatum dans les moments décisifs

Jayson tatum Il est l’un des joueurs les plus talentueux de la scène actuelle du basket-ball, mais il a de graves problèmes à gérer ses nerfs et à jouer le rôle de leader de Celtics de Boston dans les moments décisifs des matchs pairs. Ceci est démontré par le Statistiques NBA sur les performances de Tatum en temps d’embrayage, où il cumule de nombreuses pertes et présente de très mauvais pourcentages de tir, incompatibles avec une star de son niveau.

Jayson Tatum dans l’embrayage cette saison : 35,3 FG%

2-16 3P

51 FGA (2e en NBA)

4 AST

9 TOV Il avait une fiche de 0-2 avec 2 revirements au cours des 5 dernières minutes contre les Bucks aujourd’hui. pic.twitter.com/DU46KF2nY9 – StatMuse (@statmuse) 25 décembre 2021