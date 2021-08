Les problèmes de la chaîne d’approvisionnement du commerce de détail, de Washington à Wall Street – WWD

Les dirigeants de la vente au détail et des marques projettent une certaine préparation vigilante lorsque les analystes de Wall Street les pressent sur les enchevêtrements de la chaîne d’approvisionnement mondiale liés au COVID-19.

Le message général des plus grands acteurs de la mode est que, même s’il y aura une sorte de succès au second semestre, les entreprises sont proactives, transportent des marchandises, s’assurent de sécuriser le transport maritime dédié et utilisent des outils d’IA et une distribution agile pour obtenir le plus efficacement possible les marchandises. là où ils sont le plus recherchés.

Mais avec une pénurie de conteneurs, des ports sauvegardés et des pénuries de matériaux qui se profilent pendant la saison des vacances, le contingent de l’industrie à Washington commence à hurler.

David French, vice-président senior de la National Retail Federation, a décrit les défis de la perturbation de la chaîne d’approvisionnement comme « une préoccupation majeure sans réponses faciles ».

“Nous travaillons pour attirer l’attention de l’administration afin qu’elle concentre ses efforts pour les aider à résoudre ce problème, mais c’est une bataille difficile”, a déclaré French.

Alors qu’un manque, par exemple, de conteneurs de fret aux bons endroits est un problème relativement simple dans la chaîne d’approvisionnement, le problème plus large est compliqué et transcende les secteurs, de la vente au détail à la haute technologie. Par exemple, French a déclaré que les pénuries de certaines puces électroniques sont devenues un facteur alors que la crise de l’offre frappe des secteurs allant des téléphones portables aux automobiles.

La dangereuse variante Delta, un déploiement mondial douloureusement lent de la vaccination et des retards persistants depuis la fermeture commerciale presque complète de l’année dernière sapent tous les capacités d’expédition et de distribution au moment même où les magasins et les sites de commerce électronique envisagent leur haute saison de vente.

« Ça ne s’est pas amélioré et, comme nous sommes bien dans le [preparations for the] la saison des achats des Fêtes, c’est certainement une priorité », a déclaré French.

C’est le bon moment pour le commerce de détail de se concentrer sur le sujet, car il est actuellement en tête à Washington également, les législateurs élaborant un projet de loi d’infrastructure de grande envergure qui pourrait canaliser des milliards de dollars vers les mises à jour des ports, les réparations de ponts et plus encore.

Mais French a mis en garde contre l’espoir d’une « solution miracle » pour résoudre les problèmes actuels de l’industrie.

“L’investissement à long terme dans l’infrastructure aidera globalement la chaîne d’approvisionnement, mais c’est une solution pour la prochaine décennie, pas une solution pour le mois prochain”, a-t-il déclaré. « Cela va finir par être une série de petits pas pour essayer d’identifier les points d’étranglement dans la chaîne d’approvisionnement et essayer d’apporter des améliorations modestes. Si une attention suffisante est portée sur ces domaines problématiques, alors nous commençons au moins à faire avancer les choses un peu plus rapidement. »

Pour l’instant, les détaillants font ce qu’ils peuvent et semblent réussir à apaiser la plupart des inquiétudes à Wall Street. Les chaînes d’approvisionnement et les pénuries sont apparues à plusieurs reprises lors des conférences téléphoniques trimestrielles avec les analystes ce mois-ci, mais n’ont pas repris la conversation.

“Nous continuons de surveiller les tendances de l’industrie liées au transit et aux retards portuaires”, a déclaré aux analystes Brett Biggs, directeur financier de Walmart Inc.. «Nos marchands continuent de prendre des mesures pour atténuer les défis, notamment en ajoutant des délais supplémentaires aux commandes et en affrétant des navires spécifiquement pour les produits Walmart. Les ruptures de stock dans certaines catégories de marchandises générales sont supérieures à la normale, compte tenu des fortes contraintes de vente et d’approvisionnement. »

Chez Target Corp., le directeur de l’exploitation, John Mulligan, a reconnu que les acheteurs «voyaient toujours des étagères vides à certaines occasions», mais que le problème s’était amélioré par rapport à l’année dernière.

“Dans certaines de ces situations, nous avons simplement vendu au-delà de nos attentes, et notre équipe travaille rapidement pour obtenir des quantités supplémentaires”, a déclaré Mulligan. « Dans d’autres cas, les fournisseurs eux-mêmes sont confrontés à des contraintes dans leur capacité à livrer le produit, et nous collaborons avec eux pour résoudre ces contraintes ensemble, en garantissant autant de produits que possible. »

Alors que les entreprises s’adaptent où elles peuvent aux perturbations, les principaux membres du contingent de la vente au détail à Washington font tous pression de leur côté pour obtenir le soutien possible des législateurs et de la bureaucratie.

Brian Dodge, président de la Retail Industry Leaders Association, a décrit le projet de loi sur les infrastructures comme « un train qui quitte la gare » et a déclaré que le pays avait « terriblement sous-investi dans nos infrastructures ».

“Nous sommes dans une industrie qui déplace beaucoup de marchandises à travers le pays d’un endroit à l’autre et toute sorte de congestion routière interfère avec le rythme des expéditions – cela augmente les coûts, cela retarde la livraison”, a déclaré Dodge.

Le plus gros goulot d’étranglement est celui des ports américains – qui bénéficieraient d’un coup de pouce de 16 milliards de dollars de la facture d’infrastructure, comme actuellement envisagé à Capitol Hill.

“Le problème sous-jacent est qu’il y a des problèmes de capacité dans tous les ports et qu’ils sont mal équipés pour faire face à l’infrastructure maritime moderne”, a déclaré Dodge.

« Les navires grossissent », a-t-il déclaré, et les ports ne sont pas prêts à les gérer. Ils ont également tendance à être situés dans des zones urbaines, ce qui ajoute une autre couche de complexité.

« L’argent à lui seul ne résout pas le problème dans les ports, mais c’est une grande partie du problème », a déclaré Dodge.

La bonne nouvelle est que, dans le Capitole divisé comme jamais, il y a beaucoup de soutien pour une sorte de mouvement sur les infrastructures.

Stephen Lamar, président-directeur général de l’American Apparel & Footwear Association, a déclaré : [Federal Maritime Commission] et lutter contre les hausses de prix des transporteurs – les deux offrent des solutions prometteuses aux problèmes à long terme et bénéficient du soutien du Congrès. »

Mais alors qu’aucun de ces projets de loi ne résout les problèmes d’ici et maintenant, Lamar a déclaré que les législateurs pourraient alléger les coûts des importateurs ailleurs.

«Nous attendons de l’administration Biden qu’elle travaille en étroite collaboration avec le [Federal Maritime Commission] de s’acquitter pleinement de son rôle de surveillance, de réunir les parties prenantes pour résoudre les problèmes et d’abandonner les tarifs chinois », a-t-il déclaré.

Les grosses factures d’infrastructure et les pandémies arrivent rarement à Washington, mais la lutte des importateurs contre les tarifs semble éternelle.

