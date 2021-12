Les problèmes de Leeds s’atténuent alors que le défenseur blessé retourne à l’entraînement

La crise des blessures paralysantes de Leeds United peut ne montrer aucun signe immédiat de ralentissement, bien qu’ils puissent au moins bientôt accueillir un défenseur de l’équipe dans leurs rangs de la journée.

L’équipe de Marcelo Bielsa a trouvé les choses difficiles lors de sa deuxième saison de retour en Premier League. Actuellement 16e, ils n’ont gagné que trois fois toute la saison et ont perdu 11 buts lors de leurs deux derniers matchs. Il existe cependant des circonstances atténuantes, compte tenu de leurs problèmes actuels de blessures.

En effet, ayant été privés de Patrick Bamford une bonne partie de la saison, ils ont raté son influence et ses buts en attaque. Actuellement rejoints par Rodrigo et Daniel James, leur liste d’absents reste une préoccupation dans le programme festif.

Le milieu de terrain talismanique Kalvin Phillips est également sur la touche. Il fait face à huit semaines supplémentaires après avoir subi une intervention chirurgicale sur une blessure aux ischio-jambiers.

C’est une blessure qui a également écarté le capitaine Liam Cooper, tandis que Pascal Struijk (pied), Diego Llorente (Covid), Charlie Cresswell (épaule) et Junior Firpo (interdiction) ont également raté contre Arsenal.

En effet, c’est défensivement où Leeds a certainement le plus lutté. L’arrière droit Luke Ayling – un récent rapatrié sur blessure lui-même – a opéré au cœur de la défense lors des deux derniers matchs. Et contre les Gunners, Leeds a été contraint de se dépêcher pour le retour de Robin Koch, l’Allemand commençant son premier match depuis août.

Un autre homme dont l’absence est peut-être passée inaperçue, cependant, est Leo Hjelde. La signature estivale du Celtic a été un rendez-vous régulier pour leurs moins de 23 ans cette saison, faisant une grande impression.

Ce progrès a été reconnu avec Bielsa ; le patron de Leeds l’appelle souvent dans ses équipes de match.

Cependant, s’étant blessé au mollet, il est porté disparu depuis quelques semaines.

Cela s’est finalement suffisamment apaisé pour que Hjelde effectue un retour très apprécié à l’entraînement.

Et après le match nul 0-0 des moins de 23 ans contre Everton lundi, l’entraîneur Mark Jackson a confirmé le retour de Hjelde et de l’attaquante Amari Miller.

« Ils sont sortis depuis un petit moment maintenant », a déclaré Jackson au Yorkshire Evening Post.

« Leo s’est blessé au mollet contre Man City mais il doit reprendre l’entraînement demain [Tuesday]. Amari c’est pareil. Il soigne juste une petite blessure au dos.

«Il a fait un peu de travail pour cela, donc il est sur le même calendrier que Leo pour revenir à tout moment. Ils reprendront tous les deux l’entraînement à un moment donné cette semaine et ce sera un coup de pouce bienvenu pour le club dans son ensemble que nous voyions certains joueurs revenir.

Jackson explique l’expérience de Jack Jenkins

Les U23 de Leeds ont maintenant une pause de deux semaines avant leur prochain match contre Sunderland le 5 janvier.

Le tirage de lundi était notable pour un changement de position pour Jack Jenkins, le milieu de terrain évoluant dans un rôle d’arrière droit.

Interrogé sur son changement pour y jouer, Jackson a expliqué la nécessité pour les joueurs de faire preuve de polyvalence.

« Les joueurs doivent être multifonctionnels. On le sait ici. C’est juste un changement où le manager voulait regarder Jack dans cette position.

«Parfois, cela peut être perturbant pour l’équipe, mais les garçons y font très bien face. Ils sont vraiment efficaces pour s’adapter et adapter leur état d’esprit au sein du jeu, car ce n’est pas facile de jouer une position puis de passer à une autre.

«Parfois, vous obtenez un rythme et un flux pour un match dans une position particulière et un joueur contre lequel vous jouez, puis vous devez changer cela dans une zone différente du terrain.

« C’est très important dans la façon dont nous jouons en tant que club que les joueurs puissent le faire. C’est juste un autre exemple où nous essayons des choses et aidons les joueurs à s’adapter à ces positions.

