Les problèmes de Man Utd s’accumulent alors que le délai de retour inquiétant de Pogba est révélé

Paul Pogba pourrait être absent jusqu’au Nouvel An après que plus de détails soient apparus sur la blessure qu’il a contractée lors de l’entraînement international.

Pogba a dû se retirer de l’équipe de France pour la trêve internationale de novembre à cause d’une blessure à la cuisse. Il a semblé le ramasser après avoir tiré au but lors de l’entraînement avec son équipe nationale lundi.

Le kiné l’a accompagné alors qu’il boitillait hors du terrain. Il a ensuite été confirmé par l’équipe nationale de France que Pogba ne serait pas disponible pour eux pendant la pause actuelle.

Son sort sur la touche pourrait durer beaucoup plus longtemps. Dans une mise à jour qui préoccupera Man Utd, RMC Sport a signalé que le milieu de terrain risquait de manquer huit à 10 semaines d’action.

Pendant cette période, Pogba – qui est déjà suspendu pour son prochain match de toute façon – pourrait manquer la majeure partie du programme chargé de Noël. Il y a aussi des matchs contre des rivaux directs comme Chelsea et Arsenal qu’il semble devoir rater d’ici là.

L’équipe nationale française a renvoyé Pogba à Manchester, où United le soumettra à ses propres tests. Ensuite, ils feront un plan pour son retour.

Il semble peu probable qu’il puisse revenir sur le terrain avant Noël. Ainsi, Ole Gunnar Solskjaer devra trouver un moyen de se débrouiller sans lui.

La situation contractuelle de Pogba, quant à elle, continue d’être une source de préoccupation pour le club. Son contrat expire à la fin de la saison et il peut être trop coûteux de le renouveler.

Mais United resterait rouge au visage s’ils le perdaient gratuitement pour la deuxième fois de sa carrière. Toujours, il semble qu’il y ait une acceptation croissante de leur sort.

Pogba a disputé un total de 219 matchs pour United au cours de sa carrière, offrant 38 buts et 49 passes décisives.

Il n’en ajoutera pas beaucoup pendant quelques mois, ce qui sera un coup dur pour United alors qu’ils traversent une période de forme difficile.

Sur les six matchs entre la trêve internationale d’octobre et l’actuelle, United n’a gagné que deux fois. Ils ont subi de lourdes défaites contre Leicester, Liverpool et Manchester City.

Pogba donne des conseils sur l’avenir de Man Utd

La semaine dernière, Pogba a fait l’objet de quelques conseils d’un ancien joueur de Manchester United sur son avenir.

Rio Ferdinand a conseillé au milieu de terrain de trouver un nouveau club dès qu’il le pourra en 2022.

S’exprimant sur sa chaîne YouTube, Ferdinand a déclaré : « Je ne m’engagerais pas si j’étais lui. Je dois être honnête, je ne le ferais pas.

« La chose la plus importante pour moi est que lorsque Pogba quittera ce club de football, auquel il ira à un moment donné ici, si c’est cet été qu’il part cet été, les gens diront: » Oh, c’était un échec. Il était ceci, il était cela.

« Mais je dirais que c’est aussi un échec du club. Parce que quand tu le vois pour la France, ce qu’il fait pour la France, tu ne peux pas me dire que ce n’est pas là.

« Donc, quand vous dépensez l’argent que vous avez dépensé pour quelqu’un comme ça, vous construisez autour de lui. Vous mettez l’équipe dans une position qui lui permettra de produire son meilleur football.

« Je ne pense pas qu’un manager ait pu le débloquer avec une chemise rouge. »

Maintenant, plus de temps a été pris pour essayer de rendre les derniers chapitres – si tel est le cas – de la carrière de Pogba United plus positifs.

