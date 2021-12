Les problèmes de matchmaking de Halo Infinite Big Team Battle ne seront probablement pas résolus avant l’année prochaine

Les problèmes de matchmaking en cours de Big Team Battle de Halo Infinite sont une priorité absolue pour 343 Industries, mais il peut s’écouler des semaines avant qu’un correctif ne soit déployé, a confirmé le développeur.

Les joueurs qui tentent de faire un matchmaking dans la liste de lecture multijoueur 12v12 de Halo Infinite reçoivent fréquemment des erreurs de matchmaking, et ceux qui trouvent un match ont de fortes chances de se retrouver avec beaucoup moins de coéquipiers que la normale.

Dans un message du forum sur Halo Waypoint, 343 confirme qu’il a constaté une augmentation des erreurs de matchmaking Big Team Battle au cours des derniers jours, affirmant que le problème n’a jamais été présent dans la période bêta du jeu. Les mesures que l’équipe a déjà prises pour atténuer le problème, telles que la réduction de la taille des jeux à 10 contre 10 et la désactivation de la possibilité pour les joueurs de participer en cours, n’ont pas eu d’impact significatif et ont été supprimées.

343 décrit le problème comme complexe. Cela, pris en compte avec les vacances à venir, signifie qu’un correctif pour résoudre le problème ne sera probablement pas disponible avant l’année prochaine.

« Le travail se poursuit dans la mesure du possible, mais avec les fermetures et les dépendances à venir – et un besoin critique de garantir que l’équipe dispose de suffisamment de temps pour se recharger après une année difficile – nous visons un correctif en janvier », déclare 343. « Ce problème est une priorité absolue et nous espérons avoir des mises à jour à partager une fois que tout le monde sera en mesure de se réengager après la pause. »

En attendant, 343 écrit que les joueurs en file d’attente solo ont beaucoup plus de chances de réussir un match de bataille en grande équipe, tandis que les plus grandes équipes de pompiers auront probablement plus de mal à se charger dans le jeu. Si un joueur de file d’attente solo a du mal à trouver un match Big Team Battle, 343 recommande de forcer la fermeture du jeu et le redémarrage.

Les problèmes de Big Team Battle surviennent alors que les joueurs de Halo Infinite ont découvert un moyen de se frayer un chemin pour activer la coopération de campagne sur écran partagé. Côté multijoueur, Halo Infinite a récemment reçu de nombreuses nouvelles listes de lecture, dont Team Slayer, ainsi que d’autres modifications apportées au système de défi du jeu.

