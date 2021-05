Les problèmes de McLaren de Daniel Ricciardo “ vieillissent ”

Daniel Ricciardo dit que ses difficultés chez McLaren «vieillissent» maintenant et qu’il tient à en sortir.

Ricciardo a fait un début un peu médiocre à son McLaren carrière, étant le deuxième meilleur de son coéquipier Lando Norris le plus souvent dans les cinq premières courses.

Le point le plus bas à ce jour pour l’Australien est venu à Monaco – une piste qu’il considère comme l’une de ses meilleures – lorsqu’il a été doublé par Norris, qui a remporté son deuxième podium de la saison sans marquer de points du tout.

Sa mauvaise forme a été l’un des plus gros sujets de discussion de la saison, d’autant plus que d’autres dans les nouvelles équipes ont commencé à trouver leurs marques, y compris l’homme qu’il a remplacé, Carlos Sainz, qui impressionne chez Ferrari.

Ricciardo dit que l’Espagnol lui a dit que la McLaren dans laquelle il se trouve est «étrange» et qu’il veut juste passer de cette période d’ajustement.

“Je pense que, pour une raison quelconque, naturellement, pour le moment, la voiture ne me vient pas tout à fait”, a-t-il déclaré à Sky Sports.

«Je suis tombé sur Carlos il n’y a pas si longtemps. Il était comme “qu’est-ce que tu en penses, étrange hein?” Et je me suis dit “merci de me l’avoir dit!”

«Je pense qu’il y a une caractéristique de cette voiture qui, disons, est un peu étrange. En règle générale, vous avez une fenêtre dans laquelle travailler et vous pouvez jouer à l’intérieur de cette zone et être assez bien.

«Pour le moment, celui-ci n’est qu’une très petite fenêtre et il est donc assez facile de faire des erreurs ou de faire quelque chose auquel la voiture ne répond pas bien.

«Je ne veux pas continuer à en parler parce que ça vieillit, mais je suppose que c’est délicat.»

Une fois qu’il a été annoncé l’année dernière que Sebastian Vettel quittait Ferrari, Ricciardo était l’un des favoris pour le remplacer, Nico Rosberg pensant qu’il était le meilleur candidat.

Compte tenu de la performance de Sainz, l’Allemand a dit qu’il avait tort.

«J’étais très critique, j’ai dit:« Vous devez prendre Ricciardo, pourquoi prenez-vous Sainz? », A-t-il dit.

«Au lieu de cela, maintenant il va très bien. Mattia [Binotto] avait raison, bien sûr.

Sainz a remporté son premier podium avec l’équipe la dernière fois, terminant P2 à Monaco.

