Les problèmes de Mike et Natalie, couple fiancé de 90 jours, sont-ils tous liés à des fuites de messages?

La question de savoir si les deux vont rester séparés, cependant, est toujours une question, car Mike Youngquist et Natalie Mordovtseva ont déjà eu leurs combats éclatants. Ce couple est littéralement passé de complètement rompu à marié en quelques jours, donc, même si les deux sont actuellement séparés, il faut se demander si c’est une séparation qui durera à long terme. Il y a aussi un sceptique en moi qui se demande si toute cette confusion sur le statut de leur relation pourrait être un moyen de susciter le soutien de 90 Day Fiancé: Happily Ever After, ce que la série aurait encouragé à faire dans le passé.