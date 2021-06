Les problèmes de moteur de Nicholas Latifi ont commencé en évitant Pierre Gasly

Le nouveau moteur Mercedes de Nicholas Latifi n’a pas pris le meilleur des départs alors qu’il sortait les drapeaux rouges à Bakou.

Mercedes et Ferrari ont présenté un nouveau groupe motopropulseur pour leurs voitures et leurs équipes clientes pour le week-end de course du Grand Prix d’Azerbaïdjan, ce qui signifie que Latifi chez Williams était l’un des pilotes qui a eu la chance de le tester.

Mais au début du FP2, le camion de récupération était nécessaire pour récupérer un Latifi bloqué au départ du virage 15. Le Canadien a déclaré que le « moteur vient de mourir » sur la radio de l’équipe.

Et une fois de retour au paddock, Latifi a confirmé que le moteur s’était coupé pour des raisons de sécurité, car il avait surchauffé dans la voie de secours.

Il s’était retrouvé là après avoir tenté de se dégager de Pierre Gasly.

« En gros, je viens de recevoir un appel tardif qui [Pierre] Gasly était sur un tour poussé et je ne l’étais pas, je faisais quelques changements de commutateurs », a-t-il déclaré.

“Puis quand j’ai entendu que Gasly était juste derrière moi, mon réflexe a été de m’écarter, parce que je ne peux pas vraiment le voir, alors j’ai tourné à droite, en essayant de lui donner la ligne, et puis fondamentalement je ne pouvais pas faire demi-tour gauche pour aller sur la piste.

« Alors j’ai pris la route d’évacuation, et puis juste d’être dans la route d’évacuation, le temps qu’il m’a fallu pour reculer et revenir sur la piste en toute sécurité, le moteur a juste surchauffé, il y a donc des mesures de sécurité en place donc vous ne l’endommagez pas lorsque vous obtenez autant de chaleur.

“Le moteur s’est juste arrêté, je ne pouvais rien faire, malheureusement cela a mis fin à la session.”

Donc, avec seulement cinq tours bouclés, la session de Latifi était terminée, et avec le Canadien soutenant le classement FP2, il ne se passait rien de spécial du côté du garage de George Russell non plus.

Le Britannique a révélé avoir été gêné par des problèmes de freinage lors des deux séances d’essais du vendredi à Bakou.

“En luttant un peu avec les freins, nous pensions avoir un petit problème en FP1 que nous pensions avoir résolu, mais c’était toujours un problème pour moi en FP2”, a-t-il révélé.

“Nicholas n’avait pas tout à fait le même problème, donc évidemment nous avons juste besoin de revoir, les freins sont assez importants ici, donc cela m’a un peu compromis.

« Une journée difficile, nos concurrents semblent assez rapides, plus rapides que prévu, mais je pense qu’avec les bons changements du jour au lendemain, nous pouvons trouver beaucoup de temps au tour.

“Je n’ai pas repoussé les limites massivement aujourd’hui parce que c’est de l’entraînement, juste pour faire des tours à mon actif, avoir un bon rythme et tout sortir de la voiture quand cela compte vraiment.”

Russell a déclaré que la Q2 est désormais l’attente minimale pour chaque manche, mais pense que ce sera pendant la course de dimanche que les choses deviendront “assez épicées”.

“Je pense que la Q2 est toujours le minimum pour nous maintenant”, a-t-il déclaré.

“Ce n’est pas clair dans probablement trois des cinq courses cette année pour nous, et ce n’est que lorsque nous mettons absolument tout ensemble, mais c’est le but, c’est ce pour quoi nous venons ici.

« Mais surtout, je pense que la course de dimanche va être vraiment intéressante, les pneus tendres et médiums sont difficiles, donc je pense que ça va être assez épicé.

