Les problèmes de négociation d’actions de New Jersey House Dem mettent en doute la réélection de 2022 – RedState ⋆ .

Le membre démocrate du New Jersey, Tom Malinowski, a remporté l’une des courses les plus proches en 2020, qui a en fait été remportée par un démocrate, battant le sénateur de l’État Tom Kean Jr., par environ 5500 voix sur 430000 votes exprimés.

Kean Jr. est le fils de l’un des anciens gouverneurs les plus populaires du New Jersey, Tom Kean Sr., et est considéré comme l’étoile montante la plus brillante du New Jersey GOP. Kean Jr.a annoncé qu’il ne chercherait pas à être réélu au Sénat de l’État et devrait à nouveau défier Malinowski en 2022.

Les problèmes de Malinowsky se sont aggravés hier avec cette histoire de l’AP rapportant de nombreuses transactions boursières entrant et sortant du compte de Malinoski impliquant des entreprises engagées dans des efforts de réponse à la pandémie.

Dans les premiers jours de la pandémie, le représentant du New Jersey, Tom Malinowski, a réprimandé ceux qui cherchaient à tirer parti de la crise sanitaire qui se produisait autrefois dans un siècle. “Ce n’est le moment pour personne de profiter de la vente de ventilateurs, de vaccins, de médicaments, de traitements, d’EPI (équipement de protection individuelle), partout dans le monde”, a déclaré le démocrate à deux mandats et ancien secrétaire d’État adjoint à MSNBC en avril 2020. Il n’a pas tenu compte de sa propre remontrance. Depuis le début de 2020, Malinowski a acheté ou vendu jusqu’à 1 million de dollars d’actions dans des sociétés médicales et technologiques qui avaient un intérêt dans la réponse au virus, selon une analyse des dossiers de l’Associated Press. Les transactions n’étaient qu’une tranche d’une frénésie d’achat et de vente d’actions par le membre du Congrès pendant cette période, valant jusqu’à 3,2 millions de dollars, qu’il n’a pas correctement divulguée.

Comme le note l’histoire, le Congrès a adopté des lois largement inefficaces pour restreindre la capacité des membres à négocier des actions dans des entreprises sur la base d’informations connues du gouvernement mais pas du grand public. Mais les lois qui ont été adoptées obligent généralement les membres à divulguer les transactions boursières qu’ils ont effectuées en fonction de certains critères définis.

Malinowski n’a pas divulgué ses transactions comme requis, et plusieurs plaintes d’éthique ont été déposées contre lui auprès du comité d’éthique de la Chambre.

Rien n’indique que Malinowski a agi sur la base d’informations privilégiées pour prendre ses décisions d’investissement. Pourtant, il est difficile d’évaluer toute l’étendue de son activité financière. Près de six mois après la fin de 2020, les rapports obligatoires au Congrès détaillant ses métiers n’ont pas été rendus publics. Dans une interview jeudi, Malinowski a déclaré que son omission de déposer était «une erreur dont je suis propriétaire à 100%».

Le New Jersey a une division 10-2 en faveur des démocrates dans sa délégation de la Chambre, mais Malinowski est dans un district avec seulement un avantage d’inscription D + 1. Cet article de «politique intérieure» suggère que le processus de redécoupage pourrait finir par aider Kean en plaçant des électeurs supplémentaires du GOP dans le district de Malinowski afin de les expulser de deux districts voisins, améliorant ainsi les chances de réélection des deux titulaires démocrates dans ces districts. .

Le processus de redécoupage dans le New Jersey commence par une «commission» de 12 membres, également divisée avec six personnes nommées par les dirigeants législatifs démocrates et six par les dirigeants législatifs du GOP. Ces 12 membres choisissent ensuite un 13e membre pour siéger à la présidence, et cette personne doit recevoir au moins 7 voix pour être sélectionnée. Si la Commission ne parvient pas à un accord sur une carte proposée, les deux propositions de carte qui reçoivent le plus de votes doivent être soumises à la Cour suprême du New Jersey, la Cour effectuant la sélection finale.

Les experts politiques du New Jersey considèrent qu’il est peu probable que quiconque prend la décision finale accepte une carte susceptible d’étendre l’avantage démocrate actuel à 11 ou 12 sièges.Le meilleur scénario pour les démocrates est donc d’approuver une carte susceptible de maintenir, à mieux, les 10-2 actuels se sont séparés en leur faveur. Mais la carte actuelle qui a produit ces divisions comporte trois districts démocrates très vulnérables, et il y a un sentiment derrière l’idée que les cartographes pourraient sacrifier le district de Malinowski afin d’avoir une carte 9-3 beaucoup plus durable pour la prochaine décennie. .

Dans une tournure intéressante, Kean serait réélu au Sénat de l’État cette année et a récemment annoncé qu’il ne se présenterait plus à ce poste – même s’il ne saura pas à quoi ressemblera sa carte de district redessinée au Congrès pendant plusieurs. plus de mois. Sans Pres. Trump pour stimuler le taux de participation des démocrates du New Jersey, et avec Malinowski souffrant maintenant de blessures auto-infligées, ce siège de la Maison du New Jersey sera en tête de la liste des cibles de prise de contrôle alors que le GOP de la Chambre cherche à gagner les six sièges nécessaires pour reprendre le majorité et mettre un terme au programme législatif de l’administration Biden.