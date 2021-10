Les problèmes de poids de Sion alertent à nouveau les pélicans

Les ennuis chez les Pélicans ne s’arrêtent pas si nous soulignons la relation de la franchise avec sa star la plus brillante, Zion Williamson. Le joueur est absent en raison d’une nouvelle blessure et son entourage a filtré le mauvais pressentiment que le conseil d’administration de l’équipe transmet au joueur, notamment David Griffin. La situation est froide comme un iceberg à un moment important pour ce projet malgré le fait qu’il vient de signer un nouvel entraîneur, Willie Green : il entame sa troisième saison et l’été prochain il a la possibilité de signer un contrat au maximum (207 millions, sous réserve d’être dans les meilleurs quintettes), que la franchise vous proposera sûrement, ou choisir une voie hors franchise à partir de 2023 (restreint) ou 2024 (gratuit). Ce banc a été beaucoup brûlé et Zion n’a pas fait sa part, étant régulier lorsqu’il a été sur le terrain mais incohérent à la fois dans son entretien personnel et dans ses relations avec ses coéquipiers.

Jake Fischer détaille dans un article de Bleacher Report de nouveaux détails sur la relation de Zion Williamson avec ses pélicans de la Nouvelle-Orléans.

Divers rapports ont circulé dans les cercles de la Ligue qui parlent négativement de cette lutte interne. Par exemple, que Williamson n’a pas informé la franchise qu’il allait opérer sur son pied cet été et n’a alerté que lorsque le campus de pré-saison approchait, lorsque la presse demanderait oui ou oui. Pour mettre un autre cas, Williamson a encore une fois dépassé son poids habituel et est passé à 300 livres, soit 136 kilos. Surtout cette dernière conversation, celle du poids, est importante, surtout si un joueur monte encore plus qui, en plus de faire beaucoup confiance au physique, ne dépasse pas 1,98 sans chaussures.. Le désir de se blesser ne cadre pas bien avec le peu de soin qu’il prend pour garder son état à distance, alors la franchise, avec Griffin en tête, lui a déjà prêté attention et a divulgué les ficelles à la presse locale de son collaborateurs.

Il y a de la tension depuis sa saison recrue. Il n’a pas aimé la façon dont ils ont traité sa première blessure et l’air prima donna dure depuis lors.

La mégastar universitaire qui a été promue par des vidéos sur YouTube et d’autres réseaux sociaux est venue de Duke à la NBA en 2019 avec un CV transparent et avec de grandes attentes quant à la façon dont quelqu’un qui avait brutalement dominé les catégories se développerait dans la formation des grandes ligues comme la NCAA. Il a enchaîné trois blessures majeures, juste le point de discorde pour parler de son niveau qui est dans tout débat dans lequel il s’implique depuis qu’il est au collège. Ses 27 points de moyenne avec 61% de tirs sur le terrain parlent d’un joueur qui, à seulement 21 ans, a un bon background et une bonne progression. Son conditionnement et aussi, sans l’oublier, un environnement qui ne l’aide pas trop à prendre les meilleures décisions remettent en cause qu’il est le joueur que les Pélicans, une franchise qui a déjà connu des divorces notoires avec Chris Paul ou Anthony Davis. au cours de la dernière décennie, cherchez à vous établir comme une destination attrayante pour d’autres stars et équipements avec lesquels il faut compter pour les hautes altitudes dans les années à venir.