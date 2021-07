Les problèmes de production de processeurs feraient en sorte que le Samsung Galaxy S21 FE arrive avec des puces différentes selon le marché | La technologie

Samsung a des problèmes en termes de production de processeurs et cela a amené le Samsung Galaxy S21 à changer ses plans, il aura désormais des processeurs différents selon le marché.

Le Samsung Galaxy S21 FE est l’un des terminaux les plus attendus du moment, puisque le tag ‘Fan Edition’ implique que le terminal monterait un processeur Qualcomm au lieu d’un Exynos. Et, est-ce que les processeurs Samsung ont encore des détracteurs, bien qu’ils aient démontré plus d’une fois leurs performances plus que solvables.

Mais un Qualcomm Snapdragon 888 est toujours plus marquant que l’Exynos du moment, même si cela pourrait aussi changer lorsque Samsung lancera le processeur qu’il prépare avec l’aide d’AMD et dont le passage par des tests synthétiques a sonné l’alarme en termes de puissance. . Et comme il s’agit d’attendre, le lancement du Samsung Galaxy S21 FE serait encore plus retardé.

Les pénuries de puces ont fait des ravages dans l’industrie technologique et les entreprises ont parlé de retards sur différents produits. Samsung n’est pas non plus épargné et cela aurait non seulement affecté la date de présentation et de vente de ses nouveaux appareils, mais aurait également fait dire au revoir au processeur Qualcomm Snapdragon 888 du Samsung Galaxy S21 FE.

Samsung intégrerait l’Exynos 2100 à la place de ce processeur et, bien qu’il s’agisse d’un présentateur à solvant, le problème se pose en ce qu’il existe déjà des unités fabriquées avec le Qualcomm Snapdragon 888. Donc, ce que l’on pense, c’est que Samsung vendrait différents modèles selon les pays, cela signifie que sur certains marchés, l’équipement avec un processeur Qualcomm arrive, tandis que dans d’autres, l’Exynos est le seul disponible.

Les dernières nouvelles concernant cet appareil indiquent qu’il aurait une grande variété de couleurs : noir, violet, blanc et vert olive. Quant à l’intérieur, il serait très similaire au Samsung Galaxy S21, car il s’agit essentiellement du même téléphone mobile.

Il n’y a pas de date de sortie officielle et compte tenu des problèmes de production du processeur, il est tout à fait normal qu’il n’apparaisse sur la scène qu’en octobre de cette année. Samsung n’a fait aucun commentaire pour le moment, il est donc raisonnable de rester calme jusqu’à l’arrivée des informations officielles.