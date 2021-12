Les problèmes de Rafa Benitez s’accumulent alors que le duo d’Everton succombe à des blessures

La glissade d’Everton vers les parties inférieures de la Premier League ne montre aucun signe de ralentissement peu après que Richarlison et Andros Townsend aient tous deux été exclus pendant plusieurs semaines.

Les Toffees ont connu une saison très difficile qui a vu le club perdre sept de ses neuf derniers matchs. Au milieu des questions posées sur le leadership de Rafael Benitez, il était directeur du football Marcel Brands qui a finalement payé le prix.

En effet, Benitez est sorti de la réunion de direction d’Everton avec plus de responsabilités que jamais. Et tandis que l’Espagnol est ouvert à l’idée d’un successeur de Brands nommé, il semble que le patron de Toffees aura son mot à dire sur les arrivées de janvier.

Et après avoir dépensé 1,7 million de livres sterling – sur Demarai Gray – au cours de l’été, il semble que Benitez devra à nouveau faire de la magie de transfert.

Maintenant, il semble que la pression s’intensifiera avec la nouvelle mardi que Richarlison et Andros Townsend sont tous deux confrontés.

L’attaquant brésilien Richarlison a été l’un des principaux sujets de discussion de la défaite de dimanche à Crystal Palace. En effet, avec Benitez le remplaçant au début de la seconde mi-temps avec son équipe à la traîne 2-0, cela a suscité une dissidence ouverte des fans itinérants.

Benitez a déclaré après le match que l’attaquant avait eu un problème au mollet. Maintenant, une analyse ultérieure a révélé une déchirure qui, selon le club, l’exclura pendant « un certain nombre de semaines ».

Andros Townsend s’est fracturé l’os du pied

Cela ne semble pas beaucoup mieux pour Townsend non plus. L’arrivée estivale de Crystal Palace a été l’une des rares étincelles lumineuses pour Everton cette saison.

Cependant, lui aussi fait face à un certain nombre de semaines, après avoir subi une fracture du pied.

Ramassé à Selhurst Park, il sera désormais évalué par des spécialistes. En effet, le milieu de terrain Abdoulaye Doucoure vient de rentrer d’un problème similaire et il a raté cinq semaines.

De plus, le capitaine Seamus Coleman a subi des ecchymoses osseuses et des lésions des tissus mous tardivement contre Palace et sera évalué au cours des prochains jours.

Benitez était déjà privé du milieu de terrain Tom Davies (genou) et du défenseur Yerry Mina. Ce dernier n’a duré que 31 minutes à son retour après deux mois d’absence avant de souffrir d’un problème au mollet.

Le meilleur buteur de la saison dernière, Dominic Calvert-Lewin, est absent depuis août en raison d’un problème à la cuisse. Et bien qu’il se rapproche d’un retour, la perte de Richarlison et Townsend est un coup dur.

Les Toffees, qui n’ont pris que quatre points sur les 40 derniers disponibles, affronteront ensuite un déplacement à Chelsea. Vous pouvez voir nos prévisions pour le match ici.

Chelsea prépare l’approche de Lucas Digne

Chelsea se serait mis d’accord sur la structure d’un accord qui, espère-t-il, aboutira à Lucas Digne en janvier.

La force de Chelsea de Thomas Tuchel a sans aucun doute été sa défense solide comme un roc. Cependant, pour la première fois de son règne, des questions se posent maintenant.

Pas moins de quatre des demi-centres de Chelsea sont en fin de contrat l’été prochain. Que cela ait un impact sur leur forme sur le terrain, eux seuls le sauront.

Les problèmes ne s’arrêtent pas là, cependant, l’ailier gauche devenant un point de discorde après la blessure de Ben Chilwell.

L’international anglais a subi une blessure au LCA partiellement déchirée en novembre. Le club a choisi de suspendre l’opération pour le moment, bien que passer sous le couteau reste une possibilité.

Marcos Alonso est revenu dans le onze en l’absence de Chilwell. Cependant, l’Espagnol a semblé loin d’être à son meilleur ces dernières semaines.

En tant que tel, un rapport affirme qu’ils envisagent une approche de prêt pour Digne, qui s’est récemment brouillé avec Benitez.

Et afin de concrétiser l’accord, ils auraient conclu un accord de prêt avec une option d’achat de 21,3 millions de livres sterling au cours de l’été.

