Les problèmes de valorisation persistent, mais l’action APPS est toujours un achat

Avez-vous un vif appétit pour le risque? Si tel est le cas, je vous invite à envisager un fournisseur de plate-forme multimédia mobile à la demande Turbine numérique (NASDAQ :APPLICATIONS). Assurez-vous simplement que vous avez fait preuve de diligence raisonnable, car le stock d’APPS pourrait évoluer rapidement dans les deux sens.

Source : Delta

Il est facile de comprendre le potentiel de croissance de Digital Turbine. Le marché adressable de l’entreprise est énorme. En effet, le marché des dépenses publicitaires sur mobile devrait représenter 540 milliards de dollars d’ici 2025.

Une entreprise relativement petite comme Digital Turbine peut-elle capturer une part importante de ce marché ? C’est possible, car la société est devenue beaucoup plus grande et plus précieuse grâce à ses acquisitions d’Appreciate, AdColony et Fyber.

Les données financières récemment révélées ne servent qu’à consolider la thèse du taureau sur la turbine numérique. Mais certaines personnes pourraient s’inquiéter de la valorisation de l’action APPS. Alors approfondissons ce sujet maintenant.

Un examen plus approfondi du stock d’APPS

Voici ce qui pourrait inquiéter les investisseurs prudents. Il s’avère que le ratio cours/bénéfices sur 12 mois de Digital Turbine est de 91.

Lorsque le ratio P/E historique d’une action commence à approcher les trois chiffres, cela peut être un signal d’alarme pour les investisseurs axés sur la valeur.

Je suis dans ce camp, et je comprends parfaitement pourquoi la valorisation de Digital Turbine est problématique pour certaines personnes.

Voici donc une stratégie à considérer. De février à avril de cette année, l’action APPS a été rejetée cinq fois au niveau de résistance de 90 $.

Au début de la séance d’aujourd’hui, l’action changeait de mains pour 52 $. C’est une remise importante par rapport au prix de pointe, mais cela pourrait encore être trop cher pour certains investisseurs.

Par conséquent, il est parfaitement normal d’attendre que l’action APPS atteigne un prix inférieur, tel que 40 $, avant de prendre une position longue sur le nom.

Si les actions atteignent ce niveau, le ratio P/E de l’action devrait se refroidir quelque peu. Plus tard, les investisseurs pourront, espérons-le, prendre des bénéfices au point de résistance de 90 $.

Après tout, si cette stratégie fonctionne comme prévu, vous doubleriez votre argent et plus encore. Rappelez-vous : la cupidité est un tueur de portefeuille !

En route pour un démarrage rapide

À la suite des acquisitions de Digital Turbine, la société cherche apparemment à devenir une plate-forme unique pour la croissance et la monétisation.

C’est une vision terriblement ambitieuse. L’entreprise peut-elle éventuellement l’exécuter ?

Il n’y a qu’un seul moyen d’en être sûr : vérifier les données. Nous allons donc jeter un coup d’œil à la façon dont Digital Turbine s’est comporté au cours de son premier trimestre fiscal.

Les résultats ont été absolument exceptionnels. À juste titre, le PDG Bill Stone n’a pas hésité à se vanter des gains de pourcentage à trois chiffres de Digital Turbine dans plusieurs mesures financières.

« Nous avons démarré rapidement l’exercice 2022 avec une croissance du chiffre d’affaires pro forma de plus de 100 % d’une année sur l’autre et une croissance de plus de 150 % d’une année sur l’autre de l’EBITDA et du BPA non conforme aux PCGR», a déclaré Stone.

Clairement, Digital Turbine est sur la bonne voie, financièrement parlant. De plus, il y a beaucoup plus de munitions pour les taureaux dans les résultats trimestriels de l’entreprise.

Une abondance de données positives

Par exemple, Digital Turbine a déclaré un bénéfice de 34 cents par action, dépassant l’estimation du consensus de Zacks de 31 cents par action.

Vous recherchez une croissance solide des revenus? Nous avons ce qu’il vous faut : Digital Turbine a réalisé un chiffre d’affaires trimestriel de 212,62 millions de dollars.

Cela a battu l’estimation du consensus de Zacks de 11,87%, tout en surperformant facilement les 59 millions de dollars de ventes que la société avait enregistrés au même trimestre un an plus tôt.

Pas encore satisfait ? Très bien, comprenez bien ceci : les segments On-Device Media et In-App Media de Digital Turbine ont affiché une croissance trimestrielle des revenus de 93 % et 117 %, respectivement.

Digital Turbine prévoit de générer des revenus de 300 à 306 millions de dollars pour le trimestre en cours.

Si cela se concrétise, cela représenterait un grand pas en avant par rapport aux revenus déjà impressionnants de 212,62 millions de dollars que la société a annoncés pour le deuxième trimestre.

La ligne de fond

J’ai élaboré une stratégie pour les investisseurs prudents, qui consiste à attendre que le titre APPS se retire.

Ensuite, ils peuvent l’acheter et attendre que l’action atteigne un niveau de résistance avant de prendre leurs bénéfices.

Ou ils peuvent simplement commencer à accumuler les actions maintenant. Il y a plus qu’assez de données financières positives pour justifier une position longue sur Digital Turbine, même si cela semble cher pour le moment.

A la date de publication, David Moadel n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.