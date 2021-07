Les problèmes financiers à Newcastle pourraient voir la cible de transfert de terrain d’Aston Villa

in

Les problèmes financiers de Newcastle United pourraient signifier qu’ils manquent la cible de transfert Will Hughes, selon un rapport.

Le milieu de terrain de Watford n’a pas encore signé de nouveau contrat avec les Hornets malgré une offre de cinq ans. Aston Villa serait le favori pour débarquer l’ancien joueur du comté de Derby s’il décidait de quitter Vicarage Road, selon le Watford Observer.

La source dit que toute poursuite par Newcastle seraient entravés par leurs « contraintes financières ». Cela pourrait signifier que Hughes leur échappe en conséquence.

La situation concernant Hughes à Watford est loin d’être simple. Des discussions entre ses agents et le club sont en cours avec ses représentants pas totalement satisfaits du contrat qui leur est proposé.

Cependant, il semble que le meneur de jeu de 26 ans soit satisfait à Watford.

Selon le Watford Observer, Hughes a déclaré en mai: «Je suis vraiment heureux ici, je suis installé, de retour en Premier League.

« Il n’y a rien de mieux et c’est comme ça que je veux que ça reste. C’est aussi simple que ça. Il n’y a aucune pensée dans ma tête à propos de ne pas déménager ailleurs.

« C’est entre les mains de mon agent et du club. Ce n’est pas quelque chose qui me préoccupe vraiment et ce n’est pas quelque chose auquel j’ai vraiment pensé. Je vais tout donner pour Watford jusqu’à la fin de mon contrat.

Hughes a encore un an sur son contrat, étant au club depuis 2017. Aston Villa surveille actuellement la situation pour voir ce qui se passe ensuite.

Hugues a joué pour Watford 118 fois, marquant huit fois et fourni dix passes décisives.

La saga de la vente de Newcastle United

Les fans de Magpies ont subi des frustrations répétées concernant la situation financière du club.

Depuis que le propriétaire Mike Ashley a mis le club en vente en 2017, plusieurs offres de rachat ont échoué. Le club a failli être vendu l’été dernier lorsqu’un Un consortium saoudien s’est retiré d’un accord de 350 millions de livres sterling après des mois de négociations.

UNE l’audience sur la reprise a été ajournée à 2022, ce qui signifie qu’aucune chance qu’un accord puisse être récupéré ne se présentera avant au moins le reste de 2021.

Un autre propriétaire potentiel, Bellagraph Nova Group, aurait été intéressé mais leur valorisation de 280 millions de livres sterling a apparemment causé une pierre d’achoppement sans aucun progrès significatif dans l’acquisition de l’équipe de Premier League.

Les fans sont également frustrés par le manque de fonds disponibles pour les transferts et par la façon dont l’argent que Newcastle a obtenu a été dépensé pour le personnel de la première équipe.

Avant 2018, le club n’avait pas dépensé plus de 20 millions de livres sterling pour un joueur depuis la signature de Michael Owen du Real Madrid en 2005.

Depuis lors, Newcastle a dépensé beaucoup pour l’attaquant Miguel Almiron (21,6 millions de livres sterling) puis l’attaquant Callum Wilson (20 millions de livres sterling) après avoir fracassé leurs frais de transfert record en 2019 pour Joelinton, déboursant 40 millions de livres sterling pour l’attaquant.

Cependant, à eux seuls, ils n’ont marqué qu’un total de 35 buts en 199 matchs.

La pandémie de Covid-19 a probablement encore mis à rude épreuve les finances des clubs. Par la suite, Newcastle pourrait manquer un certain nombre de cibles clés pour un autre été.

