Les problèmes financiers ne s’arrêteront pas pour les actions de BA, mais cela signifie une opportunité

Boeing (NYSE :BA) est toujours en difficulté financière, même s’il livre à nouveau le 737 Max qui a causé tant de problèmes l’année dernière. Boeing a également récemment annoncé un autre bénéfice d’exploitation non conforme aux PCGR pour son dernier trimestre. Cependant, les actions de BA dérivent toujours et ses perspectives ne sont pas si bonnes, du moins pour les prochains trimestres.

Source : vaalaa / Shutterstock.com

En fait, l’action n’a pas encore remonté jusqu’à son sommet du 12 mars de 269,19 $. À la clôture du 2 novembre, il s’élevait à 212,77 $ par action, en légère baisse depuis le début de l’année (YTD). En effet, les actions ont clôturé à 214,06 $ le 31 décembre, donnant à ce nom une performance cumulée de -0,60 %.

Voici ce que vous devez savoir sur les actions de BA à l’avenir – et pourquoi vous devriez envisager d’accumuler les actions.

BA Stock : où en sont les choses ?

Le 27 octobre, Boeing a annoncé que, bien que son chiffre d’affaires du troisième trimestre ait augmenté de 8 % en glissement annuel, son bénéfice d’exploitation GAAP était de 329 millions de dollars. C’est en hausse par rapport à une perte de 401 millions de dollars l’an dernier et au deuxième trimestre consécutif de déclaration de bénéfice d’exploitation. Cependant, c’était l’étendue des bonnes nouvelles.

La mauvaise nouvelle est que, sur une base non conforme aux PCGR, les « résultats d’exploitation de base » de Boeing n’étaient que de 59 millions de dollars. Cela équivaut à une marge opérationnelle de base de seulement 0,40%.

De plus, tous les autres chiffres en dessous de cette ligne étaient négatifs (page 13). Par exemple, le revenu net était une perte de 132 millions de dollars. De même, les flux de trésorerie d’exploitation ont été négatifs de 262 millions de dollars.

Certes, ces chiffres sont bien meilleurs qu’il y a un an. Par exemple, les flux de trésorerie d’exploitation de l’année dernière étaient négatifs de 4,8 milliards de dollars.

Néanmoins, le flux de trésorerie disponible (FCF) était négatif de 507 millions de dollars (page 2). Cette performance de consommation d’argent est en fait pire qu’il n’y paraît. C’est parce que les chiffres ont été augmentés par un remboursement d’impôt unique de 1,3 milliard de dollars, qui ne se reproduira probablement pas. En d’autres termes, le FCF ajusté est en fait négatif de 1,8 milliard de dollars.

Pas de doute, c’est déprimant. Cela implique que cette entreprise pourrait brûler 7,2 milliards de dollars par an. Boeing disposait de 20 milliards de dollars de liquidités et de titres négociables, de sorte qu’il pourrait éventuellement brûler une bonne partie de ces liquidités au cours de la prochaine année si les ventes et les flux de trésorerie d’exploitation ne s’améliorent pas.

Le problème avec Boeing

Alors, quel est le plus gros problème qui entrave les actions de Boeing et de BA ?

D’une part, de nombreuses compagnies aériennes sont encore réticentes à prendre livraison de l’avion de ligne 737 Max ainsi que du 787. Ceci malgré le fait que la Federal Aviation Administration (FAA) a approuvé la navigabilité des avions.

Comme . l’a récemment rapporté, les 737 Max et 787 font partie intégrante de la capacité de Boeing à rebondir à la fois de la pandémie et du scandale de la sécurité de l’entreprise. Depuis l’approbation par la FAA de remettre le 737 Max en service en novembre 2020, Boeing a livré plus de 195 avions. En outre, les compagnies aériennes ont remis en service « plus de 200 avions précédemment immobilisés ».

Cependant, le 787 n’a pas encore été remis à la livraison. L’entreprise ne produit jusqu’à présent que deux avions par mois, en raison de défauts structurels. Boeing a interrompu à deux reprises les livraisons de 787, le dernier arrêt étant en cours depuis mai. Cela a abouti à un inventaire de plus de 100 jets d’une valeur de 9 milliards de dollars, selon ..

Plus de problèmes dans l’espace

Ces interruptions ne sont cependant pas la seule chose qui afflige Boeing. Au contraire, le programme spatial de la société a également connu plus de retards avec son véhicule de transport Starliner. Après une tentative infructueuse en décembre 2019 pour acheminer la capsule vers la Station spatiale internationale (ISS), le véhicule n’a pas pu retourner dans l’espace avec succès.

Principalement, la capsule a été mise à l’écart par 13 valves de propulseur coincées, que Boeing n’a pu que récemment décoller. La NASA et Boeing visent le premier semestre 2022 pour lancer le vol d’essai reprogrammé. C’est après que la compagnie a également dû reporter un vol d’août 2021.

En fait, le seul point positif potentiel de la division spatiale de Boeing à l’heure actuelle est son récent investissement dans une entreprise dérivée de Vierge Galactique (NYSE :SPCE) appelé Orbite vierge. La société envisage d’entrer en bourse via une société d’acquisition à vocation spéciale (SPAC). Cela ajoute un point positif pour l’action BA.

Que faire avec BA Stock

À ce stade, Boeing a besoin d’une sorte de succès, que ce soit financièrement, dans l’aérospatiale commerciale ou dans sa division spatiale. Jusque-là, les actions de BA continueront probablement de patauger.

Cependant, si la société parvient à se ressaisir, les investisseurs axés sur la valeur pourraient vouloir commencer à récupérer les actions maintenant. C’est exactement ce que font les contradicteurs : ils examinent les problèmes d’une entreprise et essaient de décider si les problèmes sont fatals. Sinon, le cours de l’action aura tendance à refléter principalement de mauvaises nouvelles, mais sera essentiellement bon marché à long terme.

En suivant ce raisonnement – ​​et en estimant que les divisions avion et espace de Boeing finiront par se redresser – les performances financières devraient suivre. Par conséquent, cela pourrait être un bon moment pour les investisseurs axés sur la valeur et les anticonformistes pour commencer à accumuler des actions.

A la date de publication, Mark R. Hake ne détenait aucune position (directe ou indirecte) dans aucun des titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication InvestorPlace.com.

Mark Hake écrit sur les finances personnelles sur mrhake.medium.com et dirige le Guide de la valeur totale du rendement que vous pouvez consulter ici.