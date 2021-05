Les problèmes Garmin les plus courants et comment les résoudre

De gauche à droite : Garmin Vivoactive 4, Garmin Venu

Les montres intelligentes et les trackers de fitness sont confrontés à de nombreux abus quotidiens. Attachés à nos poignets, ils éliminent les bosses et les coups, la saleté et les éclaboussures. Naturellement, ils sont confrontés à des problèmes et des problèmes occasionnels, mais bon nombre d’entre eux peuvent être rectifiés. Bien que Garmin fabrique d’excellentes montres intelligentes et trackers de fitness, les produits de la société ne sont pas non plus à l’abri de ces problèmes. Ci-dessous, nous examinons certains des problèmes courants rencontrés par les appareils Garmin et fournissons une liste de correctifs possibles.

Voir également: Les meilleures montres connectées Garmin | Les meilleures montres de course Garmin

Problème n° 1 : Mon Garmin a des problèmes de synchronisation

Jimmy Westenberg / Autorité Android

Comme la plupart des appareils portables, les produits Garmin se synchronisent avec les smartphones Android via Bluetooth. Souvent, cette connexion est affectée par plusieurs facteurs. Par conséquent, vous ne pourrez peut-être pas synchroniser les informations de votre Garmin avec votre smartphone. Si c’est quelque chose que vous rencontrez, voici quelques façons de résoudre le problème.

Solutions potentielles :

Assurez-vous que Garmin Connect est installé sur votre smartphone. Assurez-vous également que Bluetooth est activé sur votre téléphone (Paramètres>Bluetooth>Activé). Vérifiez si votre appareil portable Garmin est en mode d’appairage. Pour ce faire, rendez-vous sur votre appareil Garmin Paramètres menu, appuyez sur Bluetooth, et sélectionnez Associer un appareil mobile. Essayez d’éteindre et d’allumer le Bluetooth sur votre smartphone. Cela semble une solution simple, mais un simple cycle marche/arrêt peut souvent remédier à la plupart des problèmes mineurs. Éteignez et rallumez également votre smartphone. Redémarrez votre appareil Garmin en l’allumant et en l’éteignant. Nous abordons ce processus plus en détail dans la section « Comment redémarrer votre Garmin » ci-dessous. Réinstallez l’application Garmin Connect sur votre téléphone. Dirigez-vous vers votre téléphone Paramètres, trouvez le applications menu, recherchez Garmin Connect et désinstallez-le. Pour réinstaller, rendez-vous sur Google Play, recherchez Garmin Connect et installez. Vous devrez peut-être vous reconnecter à votre compte Garmin Connect après l’installation, alors assurez-vous d’avoir ces informations à portée de main. Vérifiez si la dernière version du logiciel est installée sur votre appareil Garmin. Pour ce faire, dirigez-vous vers Paramètres>À propos. Comparez la version du logiciel de votre appareil à celle répertoriée par Garmin. Si le logiciel est obsolète, essayez de connecter le logiciel de votre appareil en vous rendant sur Paramètres>Système>Mise à jour du logiciel. Si la mise à jour n’est pas terminée, vous devrez peut-être connecter votre portable à un PC ou un Mac et le mettre à jour manuellement. Installez Garmin Express et connectez votre appareil au PC ou Mac via un câble USB pour mettre à jour le logiciel. Vous pouvez également vérifier si la synchronisation fonctionne via Garmin Express pour éliminer un problème au-delà de la connectivité Bluetooth. Essayez de supprimer votre appareil Garmin de votre compte Garmin Connect et de le rajouter. Pour ce faire, ouvrez Garmin Connect. Appuyez sur le Menu bouton. Faites défiler vers le bas et sélectionnez l’appareil que vous souhaitez supprimer. Pour ajouter à nouveau votre appareil, suivez les mêmes étapes mais appuyez sur Ajouter un appareil plutôt.

Problème n°2 : Mon Garmin ne reçoit pas de notifications

Jimmy Westenberg / Autorité Android

Vous pouvez rencontrer des problèmes de notification de temps à autre. Si vous êtes dans ce bateau, vous devrez peut-être modifier quelques paramètres sur votre smartphone ou Garmin.

Solutions potentielles:

Vérifiez à nouveau si Bluetooth est activé sur votre téléphone et qu’il est connecté à votre Garmin. Vérifiez si Garmin Connect dispose d’un accès aux notifications. Sur votre téléphone Android, rendez-vous sur Paramètres>Applications, appuyez sur Garmin Connect et sélectionnez le Notifications option. Assurer Autoriser les notifications est activé. Si l’interface utilisateur de votre téléphone est présentée un peu différemment, vous pouvez également rechercher des « Notifications » dans la barre de recherche de la page Paramètres de votre téléphone Android. Vérifiez si les notifications que vous souhaitez recevoir sont activées dans Garmin Connect. Ouvrez l’application, sélectionnez le Menu bouton, puis Paramètres>Notifications>Notifications d’application. Vous pouvez ensuite activer ou désactiver les applications pour lesquelles vous souhaitez recevoir des notifications. Si vous possédez un appareil Huawei, vous devrez peut-être configurer Garmin Connect pour qu’il s’exécute en arrière-plan. Se diriger vers Paramètres>Batterie>Lancement de l’application. Basculez Garmin Connect vers Gérer manuellement. Cela devrait permettre à l’application de s’exécuter en arrière-plan et de se lancer automatiquement. Revérifiez si Ne pas déranger est réglé sur « off » sur votre smartphone. Vérifier si Temps de sommeil les paramètres sont corrects sur votre Garmin. Cette fonctionnalité sur les appareils Garmin empêche les notifications et les alertes de perturber votre sommeil, mais elle peut désactiver toutes les notifications si l’heure n’est pas réglée correctement.

Problème n°3 : mon Garmin ne se charge pas ou ne s’allume pas

Jimmy Westenberg / Autorité Android

Si votre montre connectée ou votre tracker de fitness Garmin ne s’allume pas, il existe plusieurs façons de vérifier s’il s’agit d’un simple défaut.

Solutions potentielles :

Vérifiez si l’appareil est complètement chargé en le branchant à son chargeur et à une source d’alimentation. Vérifiez si les points de charge de l’appareil ou du chargeur Garmin sont endommagés ou corrodés. Ils peuvent également avoir besoin d’un nettoyage. Vous pouvez le faire avec une noisette d’alcool à friction et un coton-tige. Toujours pas de courant ? Vérifiez si le câble d’alimentation que vous utilisez est endommagé. Essayez de forcer le redémarrage de votre Garmin. Pour ce faire, branchez-le sur une source d’alimentation via le chargeur, maintenez enfoncé le bouton d’alimentation pendant 15 à 60 secondes jusqu’à ce que l’écran s’allume. Ceci n’est applicable que si votre appareil Garmin peut être redémarré ou redémarré. Si l’appareil est en cours de chargement mais que l’écran ne s’allume pas, il peut s’agir d’un problème logiciel. Essayez de mettre à jour le logiciel de votre appareil en le connectant à un PC ou un Mac et en utilisant Garmin Express (instructions ci-dessus). Si l’écran de votre appareil s’allume mais ne reconnaît pas les touches, vous pouvez essayer de le nettoyer. Utilisez un spray nettoyant pour appareil et un chiffon en microfibre pour nettoyer la surface. Séchez-le dès que possible avec un autre chiffon. Toujours rien? Si vous avez un protecteur d’écran sur votre appareil, essayez de le retirer et de le remplacer par un nouveau protecteur.

Problème n° 4 : Mon Garmin a du mal à se connecter au GPS

Les montres avec connectivité GPS mettent souvent un certain temps à se verrouiller sur les satellites. Le temps que cela prend dépend de votre emplacement et d’autres facteurs. Mais voici quelques étapes pour remédier au problème.

Solutions potentielles:

Essayez de synchroniser votre Garmin. La synchronisation avec Garmin Connect devrait inciter l’appareil à rechercher les satellites disponibles et, par conséquent, accélérer l’acquisition du signal GPS. Commencez votre activité dans un espace ouvert à l’extérieur, dépourvu d’arbres et de bâtiments. L’absence d’interférences physiques devrait aider votre appareil portable à acquérir le signal GPS un peu plus rapidement. Une forte couverture nuageuse peut également affecter le signal. Avez-vous toujours des problèmes? Vérifiez la version du logiciel de votre appareil. S’il n’est pas à jour, assurez-vous de le mettre à jour. Certains appareils Garmin prennent en charge plusieurs systèmes de positionnement, y compris GLONASS. Vérifiez s’il est activé en vous rendant sur Système > Capteurs > GPS sur votre appareil. Activez le commutateur pour les systèmes que vous souhaitez utiliser avec le GPS.

Problème n°5 : Garmin Pay ne fonctionne pas sur mon appareil

Jimmy Westenberg / Autorité Android

Garmin Pay est le système de paiement sans fil de Garmin compatible avec de nombreux appareils Garmin. Il permet aux utilisateurs de payer pour des produits à l’aide de leur wearable. Bien que ce soit pratique, il peut également rencontrer quelques problèmes de temps en temps.

Solutions potentielles :

Vérifiez si Garmin Pay est pris en charge dans votre pays et par votre banque. Bien que le service fonctionne bien avec les cartes Mastercard et Visa, Garmin Pay ne fonctionnera que si votre banque est prise en charge. Garmin répertorie les institutions prises en charge ici. Si vous ne pouvez pas ajouter de carte à votre portefeuille Garmin Pay, vous devez être connecté aux données mobiles ou au Wi-Fi. Vérifiez à nouveau que votre smartphone répond aux exigences minimales de l’appareil Garmin Pay. Vous aurez besoin d’au moins Android 6.0 Marshmallow, et l’appareil doit prendre en charge le Google Play Store de manière native. Les téléphones Android Go ne sont pas pris en charge.

Problème n°6 : j’ai des problèmes avec les lectures de VO2 Max sur mon Garmin

Les appareils portables Garmin les plus récents peuvent suivre la VO2 Max, une mesure importante pour les entraîneurs cardio. Cependant, vous pouvez ne pas obtenir de lecture de VO2 Max à moins que votre appareil ne soit correctement configuré et que vos activités répondent à certains critères.

Solutions potentielles :

Garmin suggère de compléter le Profil de l’utilisateur avec les paramètres de l’année de naissance, de la taille, du poids et de la zone de puissance. Ces données seront utilisées pour mieux calculer les chiffres de VO2 Max. L’entreprise propose également de compléter le Zones de fréquence cardiaque configuration aussi. Retrouvez ces paramètres sous Paramètres>Profil utilisateur>Fréquence cardiaque sur votre appareil. Vous pouvez également modifier ces paramètres ultérieurement dans Garmin Connect. Les documents d’assistance de Garmin suggèrent que les activités doivent répondre aux critères suivants pour fournir une estimation de VO2 Max : Pour la course, la marche et la course à pied, l’activité doit durer au moins 10 minutes sur certains appareils et 15 minutes sur le Vivosport. Pour le cyclisme, l’activité doit durer au moins 20 minutes sans aucun arrêt. L’activité doit être enregistrée à l’extérieur avec un GPS connecté. La fréquence cardiaque doit être élevée à au moins 70 % de votre maximum pendant au moins 10 minutes sur certains appareils et 15 minutes sur le Vivosport. Certaines montres Garmin plus récentes peuvent fournir des estimations de VO2 Max à partir de données de fréquence cardiaque toute la journée. Enfin, l’affichage de votre estimation de VO2 max dans Garmin Connect peut prendre quelques jours.

Problème n ° 7: la batterie de mon appareil Garmin se décharge rapidement

Lily Katz / Autorité Android

Garmin Lily Édition Sport

Les problèmes de décharge de la batterie peuvent survenir sur tous les appareils, qu’il s’agisse de logiciels buggés ou de composants vieillissants. Il existe plusieurs façons de mieux gérer la durée de vie de la batterie de votre Garmin si vous trouvez qu’elle se décharge trop rapidement à votre goût.

Si vous ne vous entraînez pas régulièrement, vous pouvez désactiver votre GPS. Retrouvez ces paramètres sur votre montre en vous rendant sur Système > Capteurs > GPS. Désactivez les systèmes que vous n’utilisez pas. Les notifications peuvent également jouer un rôle dans la réduction de la durée de vie de la batterie de votre appareil. Assurez-vous de sélectionner les applications autorisées à envoyer via des notifications. Ouvrez votre application Garmin Connect sur votre téléphone, sélectionnez Paramètres, et désactivez les applications dont vous n’avez pas besoin. Réglez la luminosité, la durée du délai d’attente, les commandes gestuelles et d’autres fonctionnalités de votre écran. Si vous possédez un appareil de la série Garmin Venu, vous pouvez trouver ces commandes dans le Paramètres > Système > Affichage menu. Pour les utilisateurs de Garmin Fenix ​​6, vous pouvez trouver le réglage en maintenant Menu, en sélectionnant Système > Rétroéclairage. Vous pouvez ensuite régler le rétroéclairage pour qu’il s’active lorsque vous appuyez sur un bouton ou que vous recevez des alertes. Sur les appareils Garmin Forerunner les plus récents, maintenez Menu puis dirigez-vous vers Paramètres > Système > Rétroéclairage pour activer les paramètres de rétroéclairage sur votre appareil. Le Garmin Vivosmart 4 met automatiquement à l’échelle le rétroéclairage, mais les utilisateurs peuvent choisir un nombre entre 1 et 7 pour un contrôle plus granulaire. Trouvez ces paramètres en appuyant sur le bouton capacitif en bas de l’écran, en appuyant sur le Pignon de paramètres, puis balayez et appuyez sur le Icône de luminosité.

Problème n°8 : le bracelet Garmin se casse

Aucun bracelet ou bracelet de montre n’est indestructible. Si votre bande Garmin se casse, vous avez plusieurs options.

Garmin explique sur sa page Expédition que la marchandise peut être retournée pour un remboursement dans les 30 jours suivant la réception de la commande. La page de garantie limitée du consommateur de Garmin explique que les produits non aéronautiques sont garantis « exempts de défauts de matériaux ou de fabrication pendant un an à compter de la date d’achat ». Si vous pensez que votre bracelet de montre Garmin (ou votre appareil Garmin en général) est défectueux, vous pouvez contacter Garmin pour faire remplacer la pièce défectueuse sans frais supplémentaires.

Vous cherchez des bandes de remplacement pour votre appareil ? Vous pouvez bien sûr vous rendre sur le site Web de Garmin pour acheter un remplacement ou vous rendre sur les liens Amazon ci-dessous pour une alternative moins chère: