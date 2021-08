Les problèmes juridiques de Trump se multiplient ⋆ 10z viral

– de Progressif

L’étau juridique se resserre autour du cou de Donald Trump. Bien que nous soyons encore loin de voir l’ancien commandant en chef vêtu d’une combinaison de prison, Trump fait face à des risques juridiques sur divers fronts liés à sa longue histoire de corruption dans le secteur privé et à ses méfaits en tant que président. Et ne vous y trompez pas : alors que Trump n’a plus de cartes à jouer, le danger devient de moins en moins un jeu politique qu’il peut faire tourner en sa faveur. Les choses deviennent sérieuses.

Plusieurs développements récents ont amélioré les chances que Trump soit traduit en justice.

Le 1er juillet, la Trump Organization et son ancien directeur financier, Allen Weisselberg, ont été inculpés par le procureur du district de Manhattan, Cyrus Vance Jr., pour fraude fiscale, vol qualifié et complot.

Bien que Trump n’ait pas encore été inculpé individuellement, l’acte d’accusation fait référence à un « co-conspirateur non inculpé » qui aurait « accepté et mis en œuvre » le programme d’évasion fiscale de Weisselberg. Comme il se passe peu de choses dans l’empire financier de Trump à son insu et sans son consentement, la référence fait référence à Trump, qui pourrait bien être nommé accusé dans un proche avenir au moyen d’un acte d’accusation modifié.

Le procureur général Letitia James a rejoint l’enquête criminelle de Vance, renforçant la puissance de feu de la salle d’audience contre Trump. En 2019, James a ouvert une enquête civile distincte sur les pratiques commerciales de Trump qui pourrait entraîner des amendes importantes et la dissolution officielle de la Trump Organization.

En outre, dans le comté de Fulton, en Géorgie, le procureur de district Fani Willis a convoqué deux grands jurys pour enquêter sur Trump pour avoir fait pression sur le secrétaire d’État de Géorgie pour qu’il annule les résultats des élections de 2020. En mars, Willis aurait engagé l’avocat John Floyd, une autorité reconnue à l’échelle nationale en matière de droit du racket et du complot, pour la conseiller sur l’enquête.

Même si Trump parvient à esquiver la responsabilité personnelle à New York et en Géorgie, il ne sera guère clair. D’abord et avant tout, il se retrouvera carrément dans la ligne de mire du House Select Committee chargé d’enquêter sur l’attaque du 6 janvier contre le Capitole des États-Unis. Le comité a été créé pour faire rapport sur les causes et les conséquences de l’insurrection qui a retardé et presque empêché le Congrès de certifier la victoire de Joe Biden au Collège électoral.

Le comité a tenu sa première session publique le 27 juillet, avec des témoignages dramatiques de quatre agents des forces de l’ordre (deux de la police du Capitole et deux du département de la police métropolitaine du district de Columbia) qui ont défendu le Congrès contre la foule violente d’émeutiers de MAGA qui ont pris d’assaut le Capitole. le 6 janvier. Ensemble, ils ont raconté l’horreur, la brutalité et le racisme du saccage, rejetant la responsabilité de l’événement sur Trump et ses facilitateurs de haut niveau.

Comme l’officier de police du Capitole, Harry Dunn, l’a déclaré au comité : « Si un tueur à gages est embauché et qu’il tue quelqu’un, le tueur à gages va en prison. Mais non seulement le tueur à gages va en prison, mais la personne qui les a embauchés le fait. Il s’agissait d’une attaque menée le 6 janvier et un tueur à gages les a envoyés. Je veux que vous alliez au fond de cela.

Le comité restreint est doté d’un pouvoir d’assignation pour répondre aux souhaits de Dunn.

Dans une interview du 28 juillet avec Ari Melber de MSNBC, l’ancien procureur du Watergate, Nick Ackerman, a déclaré qu’il pensait que le comité utiliserait ce pouvoir pour assigner à comparaître et destituer Trump, Rudy Giuliani et le représentant Mo Brooks, républicain de l’Alabama, qui a fait monter les émeutiers le 6 janvier. dans les discours prononcés avant l’assaut du Capitole. Le comité, a déclaré Ackerman, reconstituera un «puzzle» accablant pour expliquer exactement ce qui s’est passé le 6 janvier.

“Et ils n’ont pas vraiment beaucoup de défense ici”, a expliqué Ackerman. « Je pense que plus [the committee] peut creuser dans les preuves montrant que Trump, Rudy Giuliani et Brooks savaient que ces personnes étaient venues. . . à la recherche d’un combat – plus ils peuvent montrer ce qu’ils faisaient [was] incitant à cette émeute. Cela ne va pas bien avec [a] jury [in] le district de Columbia.

Selon des articles de presse, le comité travaille sur sa future liste de témoins et se prépare à organiser une nouvelle série d’audiences. Et bien qu’il reste à voir si Trump sera effectivement convoqué, le représentant Bennie Thompson, démocrate du Mississippi, président du panel, a déclaré publiquement que le comité n’hésiterait pas à appeler Trump, ou des responsables de l’administration Trump, ou des membres du Congrès , comme le chef de la minorité Kevin McCarthy, républicain de Californie, et le représentant Jim Jordan, républicain de l’Ohio, qui s’est entretenu avec Trump le 6 janvier. Thompson a également promis d’aller en justice pour faire exécuter toute assignation à comparaître délivrée.

Avec ou sans le témoignage de Trump, le comité est susceptible d’accumuler un dossier inattaquable du rôle de l’ancien président dans l’incitation à l’insurrection, ouvrant la voie à un renvoi au ministère de la Justice pour d’éventuelles poursuites.

Signe encourageant que le ministère de la Justice prend l’enquête au sérieux, le département a envoyé une série de lettres à la fin du mois dernier à d’anciens responsables de l’administration Trump, les informant qu’il n’invoquerait pas la doctrine du privilège exécutif pour les empêcher de témoigner devant le Congrès au sujet du Capitole. attaque.

Dans la même veine, le bureau du conseiller juridique du DOJ a récemment publié un avis formel, confirmant que le département du Trésor et l’Internal Revenue Service « doivent fournir » les déclarations de revenus de Trump au comité des voies et moyens de la Chambre.

La poursuite civile fédérale déposée par le représentant Eric Swalwell, démocrate de Californie, contre Trump pour incitation à l’insurrection aggrave encore les misères juridiques de Trump. La plainte de Swalwell, qui nomme également Giuliani et Brooks comme défendeurs, demande des dommages-intérêts compensatoires et punitifs, ainsi qu’une déclaration judiciaire selon laquelle le trio a violé la loi fédérale.

Dans un dossier judiciaire la semaine dernière, le DOJ a refusé d’intervenir dans l’affaire et de prendre en charge la défense de Brooks, comme il le ferait dans de nombreuses poursuites impliquant des employés fédéraux. Dans un raisonnement qui s’applique également à Trump, le département a expliqué que l’implication de Brooks dans les événements qui ont conduit à l’attaque du Capitole dépassait le cadre et les fonctions de son emploi.

Le DOJ va également de l’avant avec la poursuite de plus de 500 émeutiers du Capitole, dont certains en sont venus à blâmer Trump pour leur conduite.

Tout cela est une très mauvaise nouvelle pour l’ancien président. La clé maintenant est d’augmenter la pression et de persévérer jusqu’à ce que Trump et le mouvement néo-fasciste qu’il représente soient enfin tenus pour responsables.

À propos de l’auteur

Bill Blum est un ancien juge et avocat de la défense contre la peine de mort. Il est l’auteur de trois thrillers juridiques publiés par Penguin/Putnam (« Prejudicial Error », « The Last Appeal » et « The Face of Justice ») et contribue au magazine California Lawyer. Son travail de non-fiction est apparu dans des publications telles que le magazine Crawdaddy, In These Times, The Nation, The Progressive, l’ABA Journal, l’Orange County Register, le San Jose Mercury News, le Los Angeles Times, LA Weekly et le magazine Los Angeles.