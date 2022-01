Les problèmes les plus courants avec l’application miDGT | Moteur

« Ma DGT », l’application de la Direction générale de la circulation, devrait théoriquement faciliter la vie des conducteurs, mais pour certains c’est un casse-tête.

Avec ‘ma DGT’, le Sens général de circulation a voulu créer une application qui centralise tous les documents liés à la conduite et qui, en plus, soit un centre pour gérer les amendes, recevoir des informations, etc. Cependant, cela ne fonctionne pas aussi bien qu’il le devrait : ce sont lLes problèmes de trafic miDGT les plus fréquents.

En fait, il y a une erreur qui est la plus importante et qui, selon les avis exprimés dans les magasins d’Apple et de Google Play, affecte un nombre important d’utilisateurs : l’application se déconnecte et, ou alors cela coûte cher de se réidentifier , ou directement ou l’obtenir.

Certains indiquent que c’était après une mise à jour lorsque le problème est survenu, d’autres disent que cela leur est arrivé sans raison apparente : l’application les a retirés puis ils n’ont plus pu entrer.

C’est une vraie « corvée » puisque, comme la DGT elle-même a dit que l’application vaut comme la licence (la loi vous oblige à la porter, mais ce n’est pas indiqué dans quel format), de nombreux conducteurs la portent uniquement et n’ont pas un permis de conduire physique.

Cela a mis plus d’un en difficulté devant un contrôle de police, écoutant même une amende pour ne pas avoir pu y accéder’ma DGT‘et, par conséquent, ne pas pouvoir prouver aux agents qu’ils ont la licence.

De plus, obtenir l’accès est un défi puisque, comme le commente un utilisateur, le processus de connexion est tout sauf simple : entrez le cl@ve, l’application redirige vers un navigateur (ce qui pose parfois un problème de compatibilité), vous entrez le DNI , aussi la date d’expiration du permis (il faut la connaître par coeur)…

… et puis il faut ouvrir l’application cl@ve, mettre le schéma de déverrouillage, copier le code généré, le coller sur la page ouverte dans le navigateur, accéder et dire oui à la question si tu veux continuer dans ‘my DGT’ .

Trop d’étapes par rapport au simple retrait de la carte du portefeuille, auquel il faut ajouter que, comme les événements se déroulent dans un endroit mal couvert, les choses sont encore plus difficiles.

Enfin, et bien que compte tenu de ce qui précède, il s’agit d’une plainte mineure, plusieurs utilisateurs soulignent également que l’interface de l’application est obsolète et pas très intuitive, soulignant également qu’elle ressemble davantage à un environnement de page Web. que d’une application.

Cet article a été publié dans Autobild par Mario Herráez.