Les problèmes médicaux de Tom Girardi interrogés par le barreau de l’État de Californie

Le barreau de l’État de Californie a déposé une objection plus tôt ce mois-ci demandant qu’un expert indépendant examine Tom Girardiles problèmes de santé continus de son divorce d’avec Erika Jayne et tutelle temporaire.

Documents obtenus par Nous hebdomadaire le lundi 15 mars, déclarez que les avocats représentant le barreau estiment que la pétition de tutelle d’un natif du Colorado, âgée de 81 ans, a été «déposée dans des circonstances très inhabituelles». En février, le frère de Tom Robert Girardi a été nommé conservateur temporaire de la succession et des affaires personnelles de Tom à la suite d’une urgence médicale non divulguée.

«Bien que la pétition allègue que Girardi souffre de démence et est incapable de prendre soin de lui-même, pas plus tard qu’en novembre 2020 – deux mois avant le dépôt de la pétition – Girardi se présentait comme un expert juridique et a animé une table ronde sur l’éducation juridique avec des avocats de première instance et présenté sur une stratégie de litige complexe », prétend l’objection, ajoutant que les informations fournies aux tribunaux sur l’état mental de Tom ne sont pas suffisantes.

L’avocat et le Vraies femmes au foyer de Beverly Hills La star de 49 ans est au centre de la controverse juridique depuis qu’elle a annoncé en novembre qu’elle se séparait après 20 ans de mariage. La société d’action collective Edelson PC a accusé les deux hommes de simuler leur divorce pour «protéger frauduleusement» leur argent, affirmant qu’ils étaient «au bord de l’effondrement financier». Ils ont également été accusés d’avoir détourné 2 millions de dollars de fonds de règlement destinés à aider les victimes de l’accident du vol Lion Air 610 en 2018.

En décembre 2020, les avoirs de Tom ont été gelés alors que des inquiétudes concernant sa santé commençaient à émerger. À l’époque, l’avocat Evan Jenness s’est demandé si son client «comprend la nature ou la gravité de la situation actuelle», suggérant que Tom subisse un examen médical.

Plus tôt ce mois-ci, le barreau de l’État de Californie a déclaré que Tom n’était «pas autorisé à exercer le droit» et l’a dépouillé de sa licence légale, à compter du 9 mars. démence.

Le psychiatre clinicien Dr Nathan Lavid a écrit dans un affidavit déposé le 10 mars que Tom souffre d’illusions «modérées» et qu’il est incapable d’assister aux audiences du tribunal «dans un avenir prévisible» alors que ses problèmes juridiques et ceux de Jayne se poursuivent.

Bien que le divorce du duo n’ait pas encore été finalisé, le Chicago l’actrice est prête à tout dire dans la 11e saison à venir de RHOBH. « Légalement, elle est autorisée à dire tant de choses, mais elle a été informée de ce qu’elle peut publier », a déclaré une source. Nous, notant que les fans pourront également entendre d’autres stars de Housewives peser sur la séparation de Jayne.

« Elle va raconter son histoire et elle ne va pas se retenir », a ajouté l’initié.

