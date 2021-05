Les problèmes pour monter sur le podium sont douloureux

Charles Leclerc est toujours aux prises avec une Ferrari incapable de se battre à l’avant mais espère bientôt des améliorations, a déclaré le Monégasque lors d’une conversation avec RTL.

Charles Leclerc a connu une ouverture régulière et constante de quatre manches en 2021 avec deux quatrièmes places et deux sixième places à son actif.

Rebâtissant d’un an à oublier en 2020, il est clair que Ferrari a fait des progrès, mais les temps restent difficiles.

S’adressant à RTL, Leclerc a déclaré: «C’est douloureux que nous ayons encore du mal à monter sur le podium et à nous battre pour les victoires.

«Nous nous sommes améliorés depuis l’année dernière, mais nous avons encore un long chemin à parcourir pour arriver là où nous voulons aller et c’est le sommet. Si vous comparez cela à 2020, les trois premières courses ont été positives. »

Bien que Leclerc n’ait pas encore décroché de podium en 2021, il occupe actuellement la cinquième place du classement avec 40 points, un point derrière le podium d’Imola et son plus proche rival Lando Norris, tandis que la troisième place Valtteri Bottas compte 47 points et trois podiums à son actif. Le nouveau coéquipier Carlos Sainz est huitième avec 20 points.

Ferrari a déjà un œil sur 2022 et comme Leclerc, espérant une autre saison comme 2019 où il aura une voiture capable de se rendre régulièrement à la tribune: «2022 sera une bonne occasion pour toutes les équipes de remettre à zéro leurs performances. Les voitures seront si différentes parce que vous ne pouvez presque rien prendre de cette année.

«Les équipes qui font le meilleur travail de développement de la nouvelle voiture cette année seront dans la meilleure forme à la fin. C’est une excellente occasion pour nous d’avancer à nouveau.

Réitérant le directeur de l’équipe Mattia Binotto, Leclerc insiste sur le fait que la Scuderia met davantage l’accent sur 2022, car si elle pouvait réussir la transition, les récompenses seront bien plus grandes.

Le joueur de 23 ans a également donné une réplique à son ancien coéquipier, Sebastian Vettel: «Je ne peux pas vous dire ce qui n’a pas fonctionné pour Seb l’année dernière. J’espère qu’il fait une bonne saison cette année. C’est un gars formidable et il travaille très dur avec l’équipe.

À propos du remplaçant de Vettel, Sainz, Leclerc a déclaré: «Nous nous poussons, avons passé beaucoup de temps à Maranello avant la saison, essayant de faire avancer l’équipe dans la bonne direction. Jusqu’à présent, cette collaboration a été très constructive.

«Mais il y a aussi la concurrence. Tous les pilotes veulent gagner, Carlos veut gagner, je veux aussi gagner. Nous partageons beaucoup d’informations. Mais dans la voiture, nous avons la motivation de battre l’autre. »