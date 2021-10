Les problèmes que Cristiano Ronaldo cause tactiquement à Manchester United et qu’Ole Gunnar Solskjaer doit résoudre – Man United News And Transfer News

En haut de la liste des choses que Ole Gunnar Solskjaer doit régler pour que son équipe de Manchester United soit à nouveau renvoyée, se trouvent les problèmes causés par Cristiano Ronaldo.

United savait ce qu’ils obtenaient lorsqu’ils ont amené le légendaire attaquant portugais à travers la porte, une offre presque infinie de buts.

Quelque chose qui n’a peut-être pas été pris en compte était l’effet que son manque de rythme de travail et de pression auraient sur l’équipe dans son ensemble.

La signature de Ronaldo allait toujours élever la ligne avant du #MUFC + exiger un compromis. Les statistiques urgentes (à partir du 1er octobre) n’ont pas été surprenantes mais ont montré encore plus aujourd’hui (comparaison de Vardy également). Beaucoup à faire pour trouver l’équilibre de l’équipe en possession/hors de possession.@TheAthleticUKhttps://t.co/k6q2vLkZ3H pic.twitter.com/expWUEqayn – Laurie Whitwell (@lauriewhitwell) 16 octobre 2021

Le plus bas pour les presses par 90, ce n’est en aucun cas un choc comme cela a été le cas pendant la majeure partie de sa carrière.

Pour chaque autre équipe pour laquelle il a joué, Ronaldo a été entouré de joueurs autour de lui qui compenseront son manque de rythme de travail en travaillant deux fois plus dur.

Ce n’est actuellement pas le cas à Old Trafford et, par conséquent, les équipes trouvent qu’il est trop facile de découper United et de créer et de marquer à volonté.

La saison dernière avec Edinson Cavani à l’avant (connu pour son éthique de travail implacable), United a affiché une moyenne de 132,7 pressions pour 90, ce chiffre a considérablement chuté à 117,3 ce trimestre.

Bien sûr, Ronaldo n’est pas le seul problème à contribuer à la mauvaise forme de United, car leur forme générale lorsqu’ils sont hors de possession est déroutante.

Solskjaer a indiqué après le match qu’un changement pourrait être nécessaire sur le plan tactique et bien que l’abandon de Ronaldo semble peu probable, il est vital de trouver le meilleur système pour utiliser ses forces abondantes.

Ole doit trouver un moyen de compenser le manque de capacité défensive de Ronaldo, le porter d’un point de vue défensif peut être fait, mais United a-t-il les chevaux de bataille capables de le faire ?

Les matchs devenant de plus en plus difficiles à partir de maintenant, United doit résoudre ces problèmes ou se préparer à un certain nombre de coups infernaux de la part de ses rivaux.