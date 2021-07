Les processeurs Intel Alder Lake de 12e génération sont attendus en 2021, mais pas pour tout le monde – voici pourquoi

Intel prévoit de sortir ses processeurs Alder Lake-S Core K et KF de 12e génération plus tard cette année, bien que le reste de la gamme Alder Lake ne soit pas prêt pour un lancement au quatrième trimestre.

En plus des puces des séries K et KF, Intel prévoit de lancer le chipset Z690 pour les cartes mères cette année, tandis que le reste de la série de processeurs Alder Lake et des cartes mères avec les chipsets H670, B660 et B610 est prévu pour le CES 2022 au plus tôt. .

Le rapport, publié à l’origine par Igor’s Lab, souligne qu’Intel vise à sortir ses puces et ses chipsets de carte mère « passionnés » en premier, les versions de produits pour un public plus large passant pour le moment au second plan.

Analyse : les fabricants de composants PCIe 5.0 pourraient retarder la sortie d’Alder Lake

L’un des principaux avantages des processeurs Intel Alder Lake de 12e génération par rapport à leur rival AMD est qu’Alder Lake sera le premier à prendre en charge PCIe 5.0.

Les spécifications améliorées pour PCIe 5.0 rendront tout plus rapide et plus efficace à coup sûr, mais il doit toujours y avoir des composants qui prennent en charge PCIe 5.0 pour que Alder Lake d’Intel puisse profiter de ces vitesses améliorées.

La prise en charge de PCIe 5.0 est excellente et tout, mais si toutes les cartes graphiques, SSD et autres composants sont bloqués sur PCIe 4.0, eh bien, il n’y a pas vraiment d’avantage pour Alder Lake, n’est-ce pas?

À l’heure actuelle, les fabricants de ces composants tardent encore à commercialiser ces nouveaux composants plus rapidement. Ainsi, la décision d’Intel de donner la priorité à la base de consommateurs enthousiastes est probablement le reflet du fait qu’il y aura un nombre assez limité de composants PCIe 5.0 sur le marché plus tard cette année, et ils seront probablement des kits assez haut de gamme, à ce moment-là. .

Non seulement nous devrons probablement attendre pour mettre la main sur Alder Lake, mais PCIe 5.0 est probablement encore plus loin que beaucoup d’entre nous ne l’avaient prévu.