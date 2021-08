Les processeurs Intel Alder Lake pourraient être des moteurs de jeu (éventuellement)

Intel a révélé plus sur la façon dont les processeurs Alder Lake fonctionneront pour les joueurs, et comme nous l’avons entendu dans le passé via le moulin à rumeurs, les cœurs économes en énergie (« petits ») devraient faire plus que tirer leur poids, même pour les jeux sur un ordinateur de bureau. PC – dans certains scénarios.

Team Blue a déjà expliqué comment ces processeurs de 12e génération, avec leur mélange de cœurs performants (normaux) et efficaces (faible consommation), fonctionneront avec Windows 11 pour tirer le meilleur parti des capacités du processeur. Alder Lake disposera d’un Thread Director, un planificateur matériel qui fonctionnera en tandem avec le planificateur de threads de Windows 11, permettant au système d’exploitation d’optimiser pleinement les performances du processeur pour différentes charges de travail.

Et en ce qui concerne les charges de travail de jeu, comme le rapporte PC Gamer, Ran Berenson d’Intel, directeur général de Core and Client Development Group, a présenté les avantages d’Alder Lake en des termes non équivoques : « Le meilleur exemple que nous ayons en laboratoire est le jeu dans parallèlement aux autres charges de travail que vous exécutez. Peut être en streaming, peut être en navigation sur le Web.

Intel donne un exemple de lecture et d’enregistrement d’un jeu, un scénario dans lequel les cœurs puissants et puissants exécutent le jeu réel, les cœurs à faible puissance fournissant les moyens de s’attaquer aux tâches d’enregistrement. De même, si vous exécutez Discord pendant une session de jeu, les petits cœurs pourraient gérer cela.

Cependant, les petits cœurs d’Alder Lake ne se limiteront pas à gérer les tâches des joueurs, et Intel a détaillé séparément la manière dont ces cœurs – qui s’annoncent étonnamment puissants, battant un Skylake (6e génération) core en termes d’IPC (instructions par horloge), mais avec une meilleure efficacité énergétique – pourrait augmenter les fréquences d’images de jeu.

Les jeux devront être optimisés pour le silicium d’Alder Lake pour le faire, bien sûr, et pour profiter de la totalité des threads proposés, qui seront de 24 threads avec le produit phare (8 cœurs pleine puissance, soit 16- threads avec hyperthreading, avec 8 autres cœurs basse consommation sans hyperthreading).

Berenson a déclaré à PC Gamer : « Si le jeu est optimisé pour utiliser beaucoup de threads et que ce ne sont pas les vieux jeux d’aujourd’hui, oui, il sera très bénéfique pour le jeu, vous savez, d’exécuter la physique sur un noyau spécifique et d’exécuter l’audio. annonces sur l’autre noyau.

Ainsi, alors que les jeux existants ne seront pas en mesure d’exploiter tout le potentiel des 24 threads du produit phare d’Alder Lake, les titres à venir le feront – à condition que le développeur les optimise pour eux.

Intel indique clairement qu’il y a beaucoup de place pour l’optimisation lorsqu’il s’agit de jouer sur des processeurs de 12e génération.

Analyse : noyaux et effet

À quel point devrions-nous être excités par le potentiel de jeu d’Alder Lake à la lumière de ces nouvelles informations ? Eh bien, il y a certainement beaucoup de bruits prometteurs, mais la question de savoir à quel point le silicium de 12e génération pourrait bien voler en termes de développeurs de jeux utilisant toutes les capacités de tous ces threads, y compris ceux à faible puissance, est quelque chose que seuls ceux qui ont accès à une boule de cristal fonctionnelle (et des compétences divinatoires appropriées) seront en mesure de prévoir.

En général, cependant, avec les jeux contemporains, nous assistons à une évolution vers l’utilisation de plus de cœurs – grâce à AMD qui avance rapidement avec les processeurs Ryzen multicœurs. Certes, l’époque où Intel s’est prononcé contre la conduite de plus en plus de cœurs pour les jeux (plutôt que de maximiser les vitesses d’horloge) semble être bel et bien dans le rétroviseur.

Comme nous l’avons vu ces derniers temps, un nombre beaucoup plus important de joueurs possèdent désormais des processeurs à 6 ou 8 cœurs, et avec cette tendance à l’esprit, il n’est pas difficile d’imaginer que beaucoup plus de threads soient utilisés à bon escient par les développeurs de jeux dans le un avenir peut-être pas trop lointain, en particulier si Alder Lake offre de nombreuses possibilités d’optimisation, comme on le prétend.

Dans un avenir proche, cependant, attendez-vous à ce que ces petits cœurs fassent davantage la différence pour les streamers de jeux ou d’autres tâches annexes comme l’exécution de Discord.

