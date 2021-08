Les processions du festival de Ganesh interdites à Pune pour la deuxième année consécutive ; Voici ce qui est autorisé et ce qui ne l’est pas

in

Festival de Ganesh à Pune (Image IE)

Ganesh Chaturthi, l’un des plus grands festivals du Maharashtra qui attire une foule immense est juste au coin de la rue et la Pune Municipal Corporation (PMC) pour éviter le risque de propagation croissante des infections à Covid-19 a interdit les processions pendant le festival.

Les mandals de Ganesh ont reçu l’autorisation d’ériger des pandals en suivant les instructions du corps civique. À Pune, le festival de Ganesh est célébré pendant 10 jours et attire des touristes de tout le pays et de l’étranger. Les décorations du pandal et les processions extravagantes sont sa plus grande attraction.

L’ordre du commissaire municipal Vikram Kumar a déclaré que le festival sera observé de manière simple selon les instructions de l’État. Les mandals doivent obtenir l’autorisation de l’organisme civique et suivre les instructions concernant les célébrations tout en maintenant les restrictions existantes. La procession lors de l’installation et l’immersion des idoles est interdite. En outre, il est conseillé aux enfants et aux personnes âgées d’éviter de tels rassemblements comme l’immersion.

La hauteur maximale de l’idole devrait être de quatre pieds tandis que celle des idoles à domicile peut être de deux pieds, a déclaré Kumar. Kumar a en outre conseillé aux fidèles d’installer des idoles de Ganesh faites de matériaux respectueux de l’environnement comme le métal ou la pierre. S’il est en sable, l’immersion peut se faire à la maison ou bien dans un réservoir d’eau artificiel fourni par le PMC.

L’ordre a ajouté que les mandals de Ganesh ne peuvent pas faire pression sur les gens pour qu’ils fassent des dons. Aucun panneau publicitaire ne sera mis en place et à la place, des camps de santé et des programmes de sensibilisation du public devraient être organisés par les comités. En outre, il devrait y avoir un arrangement pour une retransmission en direct du festival sur les réseaux sociaux et les réseaux câblés locaux pour résister à la surpopulation.

De plus, les mandals ont reçu pour instruction de désinfecter régulièrement la zone des pandals, d’introduire une installation de balayage thermique à l’entrée pour les fidèles et de surveiller que tout le monde porte des masques et de maintenir une distance physique.

L’année dernière, lors de la pandémie déchaînée, les mandals de Ganesh ont été invités à installer des idoles dans les locaux d’un temple et non dans des pandals par le corps civique. La tradition séculaire du pèlerinage de Pune à Pandharpur a également été annulée, la deuxième année consécutive en gardant à l’esprit la situation de Covid. D’autres festivals comme Bakri Eid étaient également une affaire discrète cette année.

Pendant ce temps, le maire Murlidhar Mohol n’est pas satisfait du non-assouplissement des restrictions de Covid-19 par le gouvernement du Maharashtra à Pune malgré la réduction du taux de positivité quotidien et a demandé l’autorisation de laisser les magasins rester ouverts plus longtemps pour soulager les commerçants. “Nous demandons à l’État de prendre une décision immédiatement”, a déclaré Mohol.

